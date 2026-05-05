Γράφει:

O ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ο ΣΕΔΗΚ προκειμένου να συμβάλλει στην διάγνωση των προβλημάτων που υπάρχουν στην διάθεση του ελαιολάδου από την πλευρά των παραγωγών και τον σχεδιασμό προτάσεων και ενεργειών με στόχο τον εξορθολογισμό του τρόπου εμπορίας και την βελτίωση του τρόπου διάθεσης προχώρησε σε μια διαδικτυακή δημοσκόπηση στην ιστοσελίδα του.

Στην δημοσκόπηση αυτή μπορούσε να απαντήσει οποιοσδήποτε ελεύθερα και ανώνυμα σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικές με τον τρόπο αποθήκευσης και διάθεσης του ελαιολάδου του μέσω ελαιοτριβείων ή κατευθείαν από τους παραγωγούς.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οι ερωτήσεις που τέθηκαν και τα ποσοστά των προτιμήσεων που δοθήκαν σε κάθε μια από αυτές είχαν ως εξής.

Α. Αποθήκευση στο ελαιοτριβείο, δωρεάν και κόψιμο (πληρωμή) όταν ο παραγωγός επιθυμεί αλλά στην τιμή που καθορίζει το ελαιοτριβείο. Προτιμήσεις 16%

Β. Αποθήκευση στο ελαιοτριβείο με ενοίκιο και πώληση όταν ο παραγωγός επιθυμεί και σε όποιον αυτός επιλέξει. Προτιμήσεις 8%

Γ. Αποθήκευση στο ελαιοτριβείο με ενοίκιο και πώληση με δημοπρασίες (διαγωνισμούς) που γίνονται 3-5 φορές το έτος με απόφαση του Ιδιωτικού ελαιοτριβείου ή του Δ.Σ. του Συν/σμού. Προτιμήσεις 8%

Δ. Αποθήκευση στο ελαιοτριβείο χωρίς ενοίκιο αλλά με καταβολή προμήθειας επί % και πώληση με δημοπρασίες που θα γίνονται 3-5 φορές το έτος με απόφαση του Ιδιωτικού ελαιοτριβείου ή του Δ.Σ. του Συν/σμού. Προτιμήσεις 24%

Ε. Αποθήκευση σε δεξαμενές του παραγωγού και πώληση τμηματικά ή συνολικά όταν ο παραγωγός επιθυμεί. Προτιμήσεις 44%

Από την επεξεργασία των απαντήσεων τα βασικά συμπεράσματα που πρόεκυψαν ήταν:

-Ένα σημαντικό ποσοστό 44% των προτιμήσεων αφορούσε την αποθήκευση σε δεξαμενές του παραγωγού και πώληση όταν αυτός επιθυμεί, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί δεν είναι και τόσο ικανοποιημένοι από την διάθεση μέσω των ελαιοτριβείων, η οποια συνήθως γίνεται με αποκλειστική πρωτοβουλία του Ιδιοκτήτη στα Ιδιωτικά ή του Προέδρου στα Συνεταιρικά και πληρωμή του παραγωγού με κόψιμο. Δηλαδή όταν αυτός ζητήσει για την ποσότητα που επιθυμεί αλλα στην τιμή προκαθορίζει το ελαιοτριβείο.

-Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό 24% επιθυμεί αποθήκευση στο ελαιοτριβείο, αλλα με διάθεση με δημοπρασίες και αμοιβή του ελαιοτριβείου με προμήθεια % της άξιας του προϊόντος

– Ένα ποσοστό 16% το οποιο πιθανόν περιλαμβάνει και ελαιοτριβείς επιθυμεί την δωρεαν αποθήκευση και διάθεση από το ελαιοτριβείο και πληρωμή παραγωγού με «κόψιμο» στην ποσότητα που θέλει ο παραγωγός, αλλα στην τιμή που ορίζει το ελαιοτριβείο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Προτιμότερη περίπτωση για όσους απάντησαν ήταν η «αποθήκευση στις εγκαταστάσεις του παραγωγού και η πώληση όταν, όσο και όπου αυτός κρίνει. Ωστόσο η περίπτωση αυτή συνεπάγεται δαπάνες κατάλληλων δεξαμενών, συντήρησης και μεταφορών κ.α ώστε τελικά να καθίσταται ασύμφορη.

Οπωσδήποτε κατά την άποψη μας ορθότερη και συμφερότερη από πλευράς διαφάνειας, καλύτερων τιμών, προστασίας της ποιότητας και κόστους, είναι η περίπτωση της αποθήκευσης σε δεξαμενές του ελαιοτριβείου, (οι οποίες συνήθως είναι αρκετά κατάλληλες) και η διάθεση με δημοπρασίες. Η αμοιβή του ελαιοτριβείου μπορεί να γίνεται με προμήθεια ή ενοίκιο.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ( [email protected] )