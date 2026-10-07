Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.) που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 18 έως τις 25 Μαρτίου 2026 και από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στην παραπάνω περιοχή, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί λόγω των όσων αναφέρονται στα ανωτέρω 11 και 12 σχετικά.

Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόφασης (σχετικό 10) και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 9 Απριλίου 2027. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου