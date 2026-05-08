Η επαναλειτουργία του Δικταίου Άντρου -του τρίτου σε επισκεψιμότητα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μνημείου και συγχρόνως μνημείου της κρητικής φύσης- είναι ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την τοπική οικονομία του Οροπεδίου Λασιθίου. Παράλληλα ενός δικτύου επιχειρηματικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τον τουρισμό σε ολόκληρο το νησί, αφού πακέτα εκδρομών επίσκεψης στο Σπήλαιο του Ψυχρού πωλούνται σε ολόκληρη την Κρήτη.

Για το θέμα αυτό, η ΑΝΑΤΟΛΗ επικοινώνησε χθες με τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργο Αθανασάκη. Όπως διαβεβαίωσε, κατά τις 15 Μαΐου θα ξεκινήσει η παραλαβή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και οι υπηρεσίες του Δήμου Οροπεδίου θα παραλαμβάνουν τις εργασίες που είχαν ανατεθεί και ολοκληρωθεί μέσα και πέριξ του σπηλαίου.

Προσπάθεια του Δήμου είναι αρχές Ιουνίου, που εισερχόμαστε πλέον στην κύρια τουριστική περίοδο, το Δικταίο Άντρο να ξεκινήσει να λειτουργεί, τόνισε ο Δήμαρχος Οροπεδίου.

Οι εργασίες στο σπήλαιο

Παράταση μέχρι 31 Μαΐου ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος στον εργολάβο για την ολοκλήρωση και παράδοση των τελευταίων έξτρα εργασιών που ανέλαβε εντός του σπηλαίου. Από τις 21 Απριλίου ξεκίνησαν και συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού του σπηλαίου από εξειδικευμένο συνεργείο. Εκτός απροόπτου μέχρι 15 Μαΐου θα έχουν αποσυρθεί τα συνεργεία μέσα από το σπήλαιο.

Η κατασκευή των σκαλοπατιών της νέας σκάλας που κατασκευάστηκε εντός του σπηλαίου έχει ολοκληρωθεί, όπως επίσης έχει ολοκληρωθεί και ο νέος φωτισμός.

Η πλατεία

Στις 31 Μαΐου προβλέπεται και η ολοκλήρωση τουλάχιστον κατά το 80% των εργασιών πλακόστρωσης κλπ. στην Πλατεία Ευρώπης, του Ψυχρού, από την οποία ξεκινούν την ανάβαση οι επισκέπτες με προορισμό το ιερό σπήλαιο γέννησης του Δία.

Μόλις χθες ξεκίνησε η πλακόστρωσή της, αφού υπήρξε καθυστέρηση λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας και στην περιοχή του Οροπεδίου… Κανονικά, ο εργολάβος οφείλει να παραδώσει το 100% του έργου μέχρι τέλος Μαΐου, αλλά εφ’ όσον απομείνει εργασία που δεν ενοχλεί τους επισκέπτες, θα υπάρχει μια ανοχή για να ολοκληρώσει το συντομότερο δυνατόν, τόνισε ο Δήμαρχος.

Η στάθμευση

Έκταση 4.250 τ.μ. έχει το οικόπεδο (εντός σχεδίου οικισμού) για το οποίο ο Δήμος Οροπεδίου έχει εκπονήσει μελέτη για την δημιουργία χώρου στάθμευσης. Πρόκειται να διαμορφωθεί ένας επαρκής χώρος στάθμευσης λεωφορείων και ΙΧ αυτοκινήτων επισκεπτών, που θα φτάνουν στις παρυφές του υψώματος με προορισμό το Δικταίο Άντρο. Ο Δήμος Οροπεδίου επιδιώκει την εξαγορά της οικοπεδικής έκτασης αντί 290.000 ευρώ περίπου. Έχει δε υποβάλει αίτημα στην Περιφέρεια Κρήτης για επιχορήγηση της δαπάνης περίπου 150.000 ευρώ, που εκτιμάται, κατ’ αρχήν, ότι θα απαιτηθεί για τη διαμόρφωση και οργάνωση του χώρου στάθμευσης, είπε ο κ. Αθανασάκης.

Το αναβατόριο

Όσον αφορά το «αναβατόριο» – ένα φιλόδοξο και υψηλού κόστους έργο- που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου Πολιτισμού για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του Δικταίου Άντρου, ο κ. Αθανασάκης είπε ότι η υπόθεση του διαγωνισμού εκκρεμεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχει ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία, όπως είπε ο Δήμαρχος, έχουν αποσταλεί και προσδοκούν το «πράσινο φως» ώστε να υλοποιηθεί αυτή η κρίσιμη υποδομή, που θα διευκολύνει κατά πολύ την ανάβαση των επισκεπτών- ειδικά εκείνων με κινητική δυσκολία- έως το σπήλαιο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ