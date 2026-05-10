Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετατρέπει καθημερινά το λεγόμενο «Ταμείο Ανάκαμψης» σε πραγματικό Ταμείο Απένταξης για τα κρίσιμα έργα υποδομής του Λασιθίου.

Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από μεγάλα υδατικά και αναπτυξιακά έργα του νομού προκαλούν εύλογη αγανάκτηση και σοβαρά ερωτήματα. Έργα που παρουσιάζονταν ως ώριμα, εξασφαλισμένα και ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, σήμερα εμφανίζονται να οδηγούνται εκτός χρηματοδότησης, μέσα σε ένα κλίμα προχειρότητας, καθυστερήσεων και κυβερνητικής σύγχυσης.

Η υπόθεση των Μπραμιανών, η λιμνοδεξαμενή Χοχλακιών Σητείας και το φράγμα Αγίου Ιωάννη αποτελούν πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτυχίας σχεδιασμού και πολιτικής αναξιοπιστίας. Έργα απολύτως αναγκαία για τον πρωτογενή τομέα, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου βγαίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις υλοποίησης.

Και ενώ οι πολίτες ζητούν απαντήσεις, ο κ. Πλακιωτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει ως «επιτυχία» τη χρηματοδότηση των έργων από άλλους πόρους. Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική: όταν χάνεται χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν πρόκειται για επιτυχία αλλά για κυβερνητική αποτυχία.

Γιατί είναι αποτυχία να χάνονται διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι που προορίζονταν ειδικά για κρίσιμες υποδομές του Λασιθίου. Είναι αποτυχία να μεταφέρονται έργα σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, δεσμεύοντας κονδύλια που θα μπορούσαν να καλύψουν νέες ανάγκες και άλλες αναγκαίες υποδομές της Κρήτης και της χώρας. Και κυρίως είναι αποτυχία γιατί αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση ούτε σχεδίασε σωστά ούτε κατάφερε να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα μοναδικό αναπτυξιακό εργαλείο για τον τόπο.

Σε μια περίοδο όπου η λειψυδρία και η κλιματική κρίση απειλούν άμεσα την αγροτική παραγωγή και την τοπική οικονομία, η κυβέρνηση επιλέγει ξανά την επικοινωνία αντί της ουσίας. Φωτογραφίες, δηλώσεις και πανηγυρισμοί δεν ποτίζουν τα χωράφια, ούτε κατασκευάζουν έργα.

Οι πολίτες του Λασιθίου έχουν κουραστεί από εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα και από κυβερνητικά στελέχη που βαφτίζουν τις απεντάξεις ως «εναλλακτική χρηματοδότηση». Το ερώτημα πλέον είναι απλό και ξεκάθαρο:

Πόσα ακόμη έργα θα χαθούν από το «Ταμείο Απένταξης» της κυβέρνησης πριν αναλάβει κάποιος την πολιτική ευθύνη;

Νομαρχιακή Επιτροπή

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λασιθίου