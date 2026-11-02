Ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Σισίου προσκαλεί όλους τους κατοίκους σε ένα ανοιχτό συμβούλιο την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στις 18:00, στην αίθουσα του συλλόγου (παλιό ΚΕΠ).

Στη συνάντησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να:

Ενημερωθούμε για τις παλιές, τις τρέχουσες αλλά και τις νέες δράσεις του Συλλόγου.

Μοιραστούμε ιδέες, προτάσεις και σκέψεις για μελλοντικές δραστηριότητες.

Συζητήσουμε θέματα που αφορούν το χωριό μας και μας ενδιαφέρουν όλους.

Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη!