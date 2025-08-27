Η ενημέρωση του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται αυτή την ώρα για την αδιέξοδη κατάσταση στην Πολεοδομία Σητεία
Η ενημέρωση του Δημάρχου Σητείας Γιώργου Ζερβάκη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιείται αυτή την ώρα για την αδιέξοδη κατάσταση στην Πολεοδομία Σητεία
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ