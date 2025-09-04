Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθίνων σας καλεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στο Πάρκο Λιθίνων, για να ζήσετε μια ξεχωριστή βραδιά με κρητικό γλέντι παρέα με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
Η είσοδος είναι 16 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθίνων σας καλεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στο Πάρκο Λιθίνων, για να ζήσετε μια ξεχωριστή βραδιά με κρητικό γλέντι παρέα με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
Η είσοδος είναι 16 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
Ιστορική καθημερινή εφημερίδα του νομού Λασιθίου από το 1932.
Ιδιοκτησία: Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ
Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7, 721 00 Αγ. Νικόλαος
Τηλέφωνο: 28410-22242
ΑΦΜ 099674843, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου
Διευθυντής-Διαχειριστής-νόμιμος εκπρόσωπος: Μιχάλης Κοζύρης
Διευθυντής σύνταξης: Μ. Ταβλά
Δικαιούχος ονόματος τομέα (domain name): Κοζύρης Μιχάλης -Κοζύρη Καλλιόπη ΟΕΕ