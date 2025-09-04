Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθίνων σας καλεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00, στο Πάρκο Λιθίνων, για να ζήσετε μια ξεχωριστή βραδιά με κρητικό γλέντι παρέα με τον Γρηγόρη Σαμόλη.

Η είσοδος είναι 16 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού.