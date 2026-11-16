Μια ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική διάκριση, που αποτελεί ταυτόχρονα πηγή υπερηφάνειας για τον Άγιο Νικόλαο και το Μεραμπέλλο, καταγράφει ο Αγιονικολιώτης γιατρός και πανεπιστημιακός Μιχάλης Κλώντζας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους επιστήμονες με τη μεγαλύτερη ερευνητική απήχηση διεθνώς, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη World’s Top 2% Scientists, που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Stanford των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Η παρουσία του στη συγκεκριμένη λίστα έρχεται ως αναγνώριση μιας αξιοπρόσεκτης επιστημονικής πορείας, με συνεργασίες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, αλλά και με συνεχή παρουσία στην Κρήτη, όπου δραστηριοποιείται ακαδημαϊκά και ερευνητικά.

Ο Μιχάλης Κλώντζας περιλαμβάνεται μεταξύ των 95 μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης που διακρίνονται στη φετινή κατάταξη, η οποία βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένους βιβλιομετρικούς δείκτες και αποτυπώνει την απήχηση του επιστημονικού και ερευνητικού έργου.

Μια αξιόλογη επιστημονική διαδρομή

Ο Μιχάλης Κλώντζας, γιος του ορθοπεδικού ιατρού κ. Μανώλη Κλώντζα, είναι Επίκουρος Καθηγητής Ακτινολογίας -Ακτινολογικής Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με επιστημονική δραστηριότητα που επικεντρώνεται σε σύγχρονους και ιδιαίτερα δυναμικούς τομείς της ιατρικής έρευνας.

Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, από την οποία αποφοίτησε με άριστα το 2014, ενώ κατέχει δύο διδακτορικούς τίτλους, από το Imperial College London και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στην πορεία του εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Emory University και στο Georgia Institute of Technology των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχει μετεκπαιδευτεί στη μυοσκελετική ακτινολογία στο King’s College Hospital του Λονδίνου και στην ογκολογική απεικόνιση στο Karolinska University Hospital της Σουηδίας.

Παράλληλα, είναι συνεργαζόμενος ερευνητής με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καθώς και με το Karolinska Institutet στη Σουηδία, μέσω του Τμήματος Κλινικής Επιστήμης, Παρέμβασης και Τεχνολογίας (CLINTEC).

Στο επίκεντρο των ερευνητικών του ενδιαφερόντων βρίσκεται η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική απεικόνιση, με ιδιαίτερη έμφαση στη μυοσκελετική και την ογκολογική ακτινολογία. Πρόκειται για ένα πεδίο με σημαντικές προοπτικές για τη σύγχρονη ιατρική, καθώς η ανάπτυξη νέων υπολογιστικών μεθόδων μπορεί να συμβάλει στην ακριβέστερη διάγνωση ασθενειών, στην καλύτερη αξιολόγηση της πορείας τους και στην εξατομίκευση των θεραπευτικών επιλογών.

Ο Αγιονικολιώτης επιστήμονας έχει επίσης αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς της ραδιωμικής, της μεταβολομικής και της αναγεννητικής ιατρικής. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 135 δημοσιεύσεις καταχωρημένες στη διεθνή βάση ιατρικής βιβλιογραφίας PubMed, καθώς και επτά κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων.

Παράλληλα, συμμετέχει σε επιστημονικές επιτροπές και συντακτικές ομάδες διεθνών επιστημονικών περιοδικών, ενώ κατά τη διάρκεια της μέχρι σήμερα πορείας του έχει λάβει υποτροφίες και επιστημονικές διακρίσεις, μεταξύ άλλων από το Imperial College London, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ευρωπαϊκούς επιστημονικούς οργανισμούς.

Διεθνής αναγνώριση για 95 επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η διάκριση του Μιχάλη Κλώντζα εντάσσεται στη συνολικότερη σημαντική παρουσία του Πανεπιστημίου Κρήτης στη διεθνή επιστημονική κατάταξη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, 95 καθηγητές, διδάσκοντες και ερευνητές του Ιδρύματος περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα, έναντι 85 την προηγούμενη χρονιά.

Από αυτούς, 46 προέρχονται από τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, 45 από την Ιατρική Σχολή, δύο από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και από ένας από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής και τη Φιλοσοφική Σχολή.

Η κατάταξη βασίζεται σε στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφικής βάσης Scopus και σε δείκτες που αποτυπώνουν την επιστημονική απήχηση των ερευνητών, όπως ο αριθμός των αναφορών στο έργο τους από άλλους επιστήμονες και ο δείκτης h-index.

Τα δεδομένα δημοσιεύονται στο αποθετήριο της Elsevier, ενώ η έκδοση του 2026 περιλαμβάνει στοιχεία επιστημονικής απήχησης έως το τέλος του 2025.

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεχάρη τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για τη διάκρισή τους, επισημαίνοντας τη διεθνή αναγνώριση που έχει κατακτήσει το Ίδρυμα στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ