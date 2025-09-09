Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια τελέσθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου 2025 ο Μέγας πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός της Εορτής της Συνάξεως των αγίων ενδόξων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σητείας στη θέση «Πλατύβολα», κοντά στον οικισμό Κυμουργιώτης Σητείας.

Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο.

Στην ομιλία του με απλό λόγο και γλαφυρό τρόπο ο Σεβ. κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στο θαυμαστό γεγονός της γεννήσεως της Παναγίας μας από το άτεκνο ζεύγος των Αγίων και Δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, τους οποίους εξυμνεί η Εκκλησία ως τους πιο ευτυχισμένους γεννήτορες επειδή γέννησαν «την της κτίσεως πάσης υπερέχουσαν» κατά την υμνολογία της εορτής.

Όπως τόνισε ο Σεβασμιώτατος, οι γονείς της Παναγίας είναι υποχρεωμένοι και αισθάνονται ευγνωμοσύνη προς το Θεό για τη μεγάλη δωρεά που τους έκανε να γεννήσουν τη θεόπαιδα Μαρία σε μεγάλη ηλικία, γι᾽ αυτό και την αφιέρωσαν σε Εκείνον, αλλά και όλοι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι και ευγνωμονούμε τους δύο αγίους Προπάτορες, γιατί ως άγιοι γέννησαν άγιο παιδί, την Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και έγιναν πρόξενοι της παγκόσμιας χαράς και ευφροσύνης. Στη μήτρα της Αγίας Άννας γεννήθηκε πανάγιο βρέφος, «η πλατυτέρα των ουρανών», η «νέα Εύα», η οποία με τη σειρά της κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Θεού γέννησε «εκ Πνεύματος αγίου» τον Λυτρωτή του κόσμου.

Τέλος, προέτρεψε να μιμούμαστε το άγιο και τιμημένο από το Θεό ζεύγος, τους δικαίους Θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα, στην ευσέβεια και την πίστη, στη μεταξύ τους αγάπη, ενότητα και ομοφροσύνη, στην σωφροσύνη, στη σύνεση και στην καρτερικότητα, αλλά και στη θερμή προσευχή τους, που εισακούσθηκε από τον Θεό και αξιώθηκαν να φέρουν στον κόσμο την Παναγία, η οποία επελέγη από τον Θεό για να υπουργήσει το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού, ο συνταξ. Εφημέριος του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Σητείας πρωτ. Εμμανουήλ Αυγουστινάκης, ο Εφημέριος και προϊστάμενος της Ενορίας του Ι. Ναού Ευαγγελισμού πόλεως Σητείας πρωτ. Φιλοκτήμων Αυγουστινάκης, ο Εφημέριος της Ενορίας Κρυονερίου Σητείας Οικονόμος Εμμανουήλ Μαρκάκης, ο Εφημέριος της Ενορίας Κουτσουρά Ιεράπετρας Οικονόμος Μηνάς Κρητικός και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Στο τέλος της Ακολουθίας ο κτήτορας του Ναού κ. Ευάγγελος Λογκάκης ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Κύριλλο, τους Ιερείς, τους Ιεροψάλτες και όλον τον κοσμό που τίμησαν με την παρουσία τους την πανήγυρη και ο Σεβ. κ. Κύριλλος στην μικρή αντιφώνησή του συνεχάρη τους κτήτορες κ. Ευάγγελο και Μαρία Λογκάκη για την ανέγερση του ναού προ ετών εις αιώνιο μνημόσυνο της μακαριστής θυγατέρας τους Άννας, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, και ευχήθηκε ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να αναπαύει πάντοτε την ψυχή της στην επουράνια Βασιλεία Του.

Εκκλησιάσθηκαν πολλοί ευσεβείς χριστιανοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χαμεζίου κ. Δημήτριος Γαρεφαλάκης.

Ακολούθησε πλούσια δεξίωση για όλους τους προσκυνητές στο παρακείμενο Αρχονταρίκι του ναού, που και φέτος επιμελήθηκαν με περισσή αγάπη και φροντίδα οι κτήτορες του ναού και οι συνεργάτες τους.