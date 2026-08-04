Από τον ΑΚΤΩΡΑ υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 8+300 του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της γέφυρας Ξηροποταμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ την Τετάρτη 05 Αυγούστου 2026 & την Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων.

Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Αγ. Νικόλαος. Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Aγιο Νικόλαο προς Νεάπολη η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Η κίνηση βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και τη συνεργασία σας.