Mε λαμπρότητα και ιεροπρέπεια, όπως αρμόζει στη σεπτή μνήμη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, και με αθρόα ‎συμμετοχή ‎πιστών από την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας και της Σητείας τελέσθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 28 Αυγούστου 2025 ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός της εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου στην ομώνυμη και παλαίφατη Ιερά Μονή Καψά Σητείας.

Κατά τα ειωθότα ο Εσπερινός τελέσθηκε στο περίτεχνο και βοτσαλωτό προαύλιο του Καθολικού της Μονής, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, ο οποίος κατά την τάξη ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους.

Τον θείο λόγο κήρυξε, κατόπιν προτροπής του Σεβ. κ. Κυρίλλου, ο γνωστός Ιεροκήρυκας και συγγραφέας Πανοσιολ. Αρχιμ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Ευδόκιμος Καρακουλάκης, ο οποίος αυτή την περίοδο παρεπιδημεί στην Ι. Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας.

Με λόγο απλό και συνάμα βαθύτατα θεολογικό μίλησε για την προσωπικότητα του τελευταίου και μέγιστου των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, του Προδρόμου και Βαπτιστού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και του μεγάλου μάρτυρα αγίου Ιωάννου. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην παρρησία και την αλήθεια του λόγου του, καθώς δεν δίστασε να ελέγξει τον Ηρώδη γιατί συζούσε με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του Φίλιππου, λέγοντάς του: «Ουκ έξεστί σοι έχειν την γυναίκα του αδελφού σου», με συνέπεια αυτή να προσπαθεί να βρει αφορμή να απαλλαγεί από την ελεγκτική παρουσία του αγίου και να πετύχει τον αποκεφαλισμό του.

Όπως επίσης τόνισε, ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υπήρξε καρπός προσευχής των γονέων του, του Προφήτου Ζαχαρία και της Ελισάβετ, έζησε άκρως ασκητικά στην έρημο του Ιορδάνου, κηρύττοντας τη μετάνοια, μεταφέροντας το ελπιδοφόρο μήνυμα της έλευσης του Μεσσία, ζώντας για την αγάπη και τη δόξα του Χριστού, γι᾽ αυτό και εικονίζεται δίπλα στο Δεσπότη Κύριο, δεξιά της Ωραίας Πύλης, αφού σύμφωνα με τον Ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστός «ουκ έστιν εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου».

Ο π. Ευδόκιμος αφού αναφέρθηκε στην ιερότητα και την τρυφερότητα του προσώπου της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησίας, έκλεισε την εμπνευσμένη ομιλία του με τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου: «Αν σιωπάς, να σιωπάς από αγάπη. Αν μιλάς, να μιλάς από αγάπη. Αν διορθώνεις κάποιον, να τον διορθώνεις από αγάπη. Αν συγχωράς, να συγχωράς από αγάπη. Πρόσθεσε την αγάπη και τότε όλα ωφελούν. Αφαίρεσε την αγάπη και τότε τίποτε δεν ωφελεί… Στο βάθος της καρδιάς σου, να έχεις τη ρίζα της αγάπης. Από μια τέτοια ρίζα, μόνο καλό μπορεί να προέλθει. Αγάπα τον Θεό και κάνε ό,τι θέλεις!»

Μετά την Απόλυση ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα με τη χάρη και τη βοήθεια του Τιμίου Προδρόμου, ιδιαιτέρως δε στους παριστάμενους Δημάρχους Σητείας και Ιεράπετρας κ. Γεώργιο Ζερβάκη και κ. Eμμανουήλ Φραγκούλη αντίστοιχα και στους συνεργάτες τους.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως και Ηγούμενος της Ι. Μονής Τοπλού, ο Πανοσιώτατος Αρχιμ. Μεθόδιος Περράκης, Ηγούμενος της πανηγυρίζουσας Μονής, o Πανοσιολ. Αρχιμ. π. Ευδόκιμος Καρακουλάκης, ο Πανοσιώτατος Αρχιμ. Ευγένιος Σπηλιαρωτάκης, Αδελφός της Μονής και Εφημέριος Ενορίας Πεύκων Σητείας, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Νικόλαος Παθιάκης, Εφημέριος της Ενορίας του Ι. Καθεδρικού Ναού Αγίας Αικατερίνης Σητείας, ο Αιδεσιμολ. Οικονόμος π.Γεώργιος Μονιός, Εφημέριος της Ενορίας Χανδρά και Μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου της Ι. Μονής, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Στο ιερό αναλόγιο διακόνησε ο Πρωτοψάλτης του Ι. Μητρ. Ναού Αγίου Γεωργίου Ιεράπετρας κ. Ιωάννης Αρώνης, Διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως, συνεπικουρούμενος από τον Ιεροψάλτη κ. Γεώργιο Τσένο.

Εκκλησιάστηκαν ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Eμμανουήλ Φραγκούλης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σητείας κ. Μάρω Νικητάκη, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, κ. Μιχαηλ Μπαχλιτζανάκης και κ. Νεκτάριος Παπαδάκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σητείας και Πρόεδρος των Εθελοντών Διασωστών Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Δ.Ε.Α.Κ.) Σητείας κ. Ιωάννης Δασκαλάκης, η Γραμματέας του Δήμου Σητείας κ. Μαριάννα Ξενικάκη, ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Περβολακίων κ. Εμμανανουήλ Αϊβαλιωτάκης, ο Διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας κ. Νεκτάριος Φρονιμάκης και πλήθος ευσεβών χριστιανών από όλη την περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως, οι οποίοι από νωρίς και μέχρι αργά το βράδυ κατέκλυσαν τους χώρους της Μονής, προσερχόμενοι αδιάκοπα για να προσκυνήσουν την εικόνα του εορταζομένου αγίου αλλά και την Κάρα, τα χαριτόβρυτα ιερά Λείψανα και τον τάφο του Οσίου Ιωσήφ του Γεροντογιάννη, ενώ πολλοί προσκυνητές τήρησαν και φέτος το παλαιό έθιμο να προσέλθουν με τα πόδια στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή του Καψά.