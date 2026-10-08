Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Σητείας, που αναδείχθηκε από τις πρόσφατες εκλογές, συνεδρίασε σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2026, και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αγγελάκης Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος: Φρυσούλης Ιωάννης Γενική Γραμματέας: Βεδεράκη Αριάδνη Ταμίας: Πλατανάκη Ελένη Υπεύθυνος Κατασκευών: Καρνιαδάκης Σταύρος Μέλος: Λουτσέτη Δέσποινα Μέλος: Σπύρου Δημήτριος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ξεκινά τη θητεία του με διάθεση συνεργασίας και κοινό στόχο τη συνέχιση και ενίσχυση του έργου του Συλλόγου.

Η στήριξη του Νοσοκομείου Σητείας και η προάσπιση της δημόσιας και δωρεαν υγειας στον τόπο μας παραμένουν στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας.

Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε δίπλα μας όλους τους πολίτες, τους φορείς και όλους όσοι νοιάζονται και στηρίζουν έμπρακτα το Νοσοκομείο μας.

Γιατί το Νοσοκομείο Σητείας μας αφορά όλους.