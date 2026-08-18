Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19η του μηνός Αυγούστου του έτους 2026 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2026.

2.Καθορισμός πλαισίου ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 513 του Ν.5314/2026.

3.Λήψη απόφασης για την ανανέωση-παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ του απασχολούμενου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχολικής περιόδου 2026-2027.

4.Συνεργασία με Τράπεζες.

5. Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις.

6. Έγκριση πρόσληψης σχολικού τροχονόμου.

7. Έγκριση σκοπιμότητας διοργάνωσης της 6ης Παγκρήτιας Ημερίδας «Κρητών Φιλοξενείν» και εξειδίκευση της σχετικής πίστωσης

8.Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Τζερμιάδων «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ».

9. Χορήγηση αιγίδας Δήμου σε εκδήλωση που θα διεξαχθεί στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωσταντίνου.