Ο γαμήλιος τουρισμός αναπτύσσεται δυναμικά στην Ελλάδα και προσελκύει επισκέπτες υψηλής δαπάνης, οι οποίοι συνδυάζουν τον γάμο τους με πολυήμερες διακοπές.

Τα περισσότερα ζευγάρια έρχονται από Βρετανία και ΗΠΑ, αλλά και από Γερμανία, Γαλλία, Σκανδιναβία, Κύπρο, Ισραήλ και Ινδία. Οι ξένοι αναζητούν κυρίως αυθεντικά κρητικά σκηνικά… θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, ελαιώνες και παραδοσιακά κτήματα, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η τοπική γαστρονομία.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργος Πελεκανάκης, υπογραμμίζει ότι «ο γαμήλιος τουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους του ελληνικού τουρισμού, καθώς συνδυάζει υψηλή κατά κεφαλήν δαπάνη με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις».

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης αναφέρει ότι «στην Κρήτη, οι περισσότεροι γάμοι ξένων επισκεπτών πραγματοποιούνται σήμερα στην Ελούντα και τον Άγιο Νικόλαο, κυρίως σε πολυτελή ξενοδοχεία». Ωστόσο, η Κρήτη υπολείπεται ακόμη της Σαντορίνης και της Μυκόνου στον γαμήλιο τουρισμό και γι’ αυτό χρειάζεται στοχευμένη προβολή συγκεκριμένων ρομαντικών τοποθεσιών.

ΛΕΩΝ.Κ.