Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου συμμετέχουν στις 16ήμερες Δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

Κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου

Ώρα: 10:00 – 12:00

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Την δράση υποστηρίζουν με την συμμετοχή τους, το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, η Αστυνομία Λασιθίου, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγίου Νικολάου, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νομού Λασιθίου και το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης εξαρτήσεων Αγίου Νικολάου ΕΟΠΑΕ)

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

ΚΑΠΗ Νεάπολης

Ώρα: 10:30

Ομιλία με Θέμα: «Βία κατά των Γυναικών: Μία πραγματικότητα που δεν έχει ηλικία» από την κα Θεανώ Νικολάου, Ψυχολόγο Κέντρου Κοινότητας

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026

ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου

Ώρα: 10:30

Ομιλία με Θέμα: «Βία κατά των Γυναικών: Μία πραγματικότητα που δεν έχει ηλικία» από την κα Θεανώ Νικολάου, Ψυχολόγο Κέντρου Κοινότητας

Στο πλαίσιο των δράσεων το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας και το Κέντρο Κοινότητας έχει δημιουργήσει μια σχηματική απεικόνιση του δικτύου υπηρεσιών και φορέων που βρίσκονται στον Δήμο Αγίου Νικολάου και μπορούν να παρέχουν ενημέρωση, υποστήριξη και καθοδήγηση σε άτομα που βιώνουν περιστατικά βίας.