Με μία νίκη και δύο ήττες ολοκληρώθηκαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των τμημάτων μπάσκετ του Αγίου Νικολάου Europlan το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Νοεμβρίου, με την ομάδα Παίδων να ξεχωρίζει με την εντυπωσιακή εκτός έδρας επικράτησή της.

Στο ανδρικό τμήμα, οι σημαντικές απουσίες λόγω τραυματισμών επηρέασαν για ακόμη μία φορά την προσπάθεια της ομάδας του Χρήστου Μαυρόπουλου, η οποία γνώρισε την ήττα με 61-48 από το Ηράκλειο ΟΑΑ, στο κλειστό του Λίντο, για το Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης.

Οι απουσίες βασικών αθλητών έχουν δημιουργήσει επιπλέον δυσκολίες στην προσπάθεια της ομάδας, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις με περιορισμένες επιλογές. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, οι παίκτες συνέχισαν την προσπάθειά τους μέχρι το τέλος, με την ομάδα να παρουσιάζει καλύτερη επιθετική εικόνα στην τελευταία περίοδο.

Εντυπωσιακή εμφάνιση και μεγάλη νίκη για τους Παίδες

Την καλύτερη εικόνα του Σαββατοκύριακου παρουσίασε το τμήμα Παίδων Β’, το οποίο πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Πεδιάδα ΑΟΧ με το ευρύ 112-73, στη Χερσόνησο.

Οι νεαροί αθλητές του Αγίου Νικολάου πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, έχοντας σταθερά τον έλεγχο της αναμέτρησης και φτάνοντας σε μια επιβλητική επικράτηση που επιβεβαιώνει τη δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής.

Ήττα για τους Εφήβους στο Λίντο

Στο παιχνίδι της Κυριακής, το εφηβικό τμήμα αντιμετώπισε τον Εργοτέλη Γ.Σ. στο Λίντο, γνωρίζοντας την ήττα με 96-42, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Εφήβων Α’ Κρήτης.

Ο σύλλογος συνεχίζει την προσπάθεια σε όλα τα αγωνιστικά του τμήματα, με στόχο τη βελτίωση, την εξέλιξη των αθλητών και τη σταθερή παρουσία στα πρωταθλήματα της Κρήτης.

Συνεχίζουμε με δουλειά, επιμονή και πίστη στην ομάδα, καταλήγει το δελτίο τύπου του σωματείου.