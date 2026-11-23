Την Κυριακή 22/11/26 πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του πολιτιστικού συλλόγου Παχειάς Άμμου, η ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Λασιθίου.

Σε αυτή τέθηκαν τα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με την εγκατάσταση του συστήματος Εισροών – Εκροών 2, την επιδότηση του, καθώς και την καινούρια νομοθετική διάταξη όπου οι πρατηριούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν πετρέλαιο κίνησης στους δικαιούχους αγρότες-κτηνοτρόφους, με 51 λεπτά έκπτωση ανά λίτρο και στη συνέχεια με μία περίπλοκη διαδικασία, να περιμένουν την επιστροφή των χρημάτων τους!

Επισημάνθηκε η αδυναμία των εγκαταστατών εμπορικών προγραμμάτων για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας, αλλά και ο γενικότερος προβληματισμός για την ομαλή διάθεση του αγροτικού πετρελαίου.

Για άλλη μια φορά, βρέθηκε στο στόχαστρο ΟΛΩΝ των συναδέλφων, το φαινόμενο του αθέμιτου ανταγωνισμού από ομάδα πρατηρίων, αλλά και η επιτακτική ανάγκη για συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, ώστε να δει ο τελικός καταναλωτής, αν το ”φθηνό” καύσιμο το πληρώνει τελικά ακριβότερα!

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες της Ενώσεως όπου εξελέγησαν:

Επιτροπάκης Παντελής του Ιωάννη πρόεδρος

Πατρωνάκης Γεώργιος του Ζαχαρία αντιπρόεδρος

Ρουμπάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη ταμίας

Μιχαλάκη Μαρία του Αντωνίου Γραμματέας

Αδαμάκης Εμμανουήλ του Ιωάννη μέλος

Φαιτός Νικόλαος του Ιωάννη 1ο αναπληρωματικό μέλος

Κουρουπάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου 2ο αναπληρωματικό μέλος

Εύχομαι σε όλα τα μέλη του Δ.Σ., να έχουμε μία καλή και παραγωγική θητεία, κοντά στους συναδέλφους μας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ