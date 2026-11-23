Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο του φετινού σχεδίου δράσης «Η πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου Αγίου Νικολάου: ιστορικές ρίζες, λαογραφικά στοιχεία και προοπτικές ανασυγκρότησης της τοπικής μνήμης», το ΣΔΕ Αγίου Νικολάου επισκέφθηκε το εργαστήριο χαλκουργίας και γανώματος του κ. Δημητρίου Σαρρή στη Νεάπολη. Η επίσκεψη έδωσε στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γνωρίσουν μια παραδοσιακή τέχνη, στενά συνδεδεμένη με την καθημερινή ζωή και τη λαϊκή μας παράδοση.

Αρχικά, ο κ. Σαρρής μάς μίλησε για το εργαστήριό του, το οποίο συμπληρώνει φέτος εκατό χρόνια λειτουργίας. Το εργαστήριο πέρασε από τον παππού του στον πατέρα του και στη συνέχεια στον ίδιο, ο οποίος ευελπιστεί να παραδώσει τη σκυτάλη στον έφηβο γιο του. Παρότι σπούδασε οικονομικά, επέλεξε να συνεχίσει την οικογενειακή τέχνη, διατηρώντας ζωντανά τα μυστικά που Μικρασιάτες τεχνίτες είχαν μοιραστεί με τον παππού του. Οι σπουδές του τον βοήθησαν να εκσυγχρονίσει το εργαστήριό του, να βελτιώσει την οργάνωσή του και να αξιοποιήσει την τεχνολογία στην εργασία του. Παράλληλα, η σφαιρική του παιδεία και η αγάπη του για την τέχνη συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και στη διεύρυνση των εφαρμογών της.

Στη συνέχεια, μας εξήγησε ότι η εργασία του συνδυάζει δύο επαγγέλματα: εκείνο του χαλκουργού, καθώς κατασκευάζει αντικείμενα με βασικό μέταλλο τον χαλκό, και εκείνο του γανωτή, καθώς αναλαμβάνει το γάνωμα σκευών. Οι εργασίες του περιλαμβάνουν την επισκευή, το γυάλισμα, την επινικέλωση και τη συντήρηση χάλκινων και μπρούντζινων αντικειμένων. Μας ανέφερε, ακόμη, ότι διαθέτει και δεύτερο εργαστήριο, στο οποίο επισκευάζει και συντηρεί επάργυρα αντικείμενα. Ανάμεσα στις κατασκευές του περιλαμβάνονται καζάνια, κολυμβήθρες, οικιακά σκεύη και φωτιστικά, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται και με εταιρείες για την κατασκευή υδρορροών και καναλιών εξαερισμού. Έτσι, μέσα από αυτά τα παραδείγματα, γνωρίσαμε την εντυπωσιακή ποικιλία των χρήσεων του μετάλλου και τις σύγχρονες εφαρμογές της τέχνης του.

Γνωρίσαμε επίσης τρόπους με τους οποίους παλιά αντικείμενα αποκτούν νέα χρήση, ακόμη και ως διακοσμητικά στοιχεία σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και θεατρικούς χώρους. Έτσι, αντικείμενα του παρελθόντος βρίσκουν τη θέση τους στο σύγχρονο περιβάλλον.

Επιπλέον, ο κ. Σαρρής μάς παρουσίασε τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, εξηγώντας ότι καθένα εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, διαθέτει σαράντα σφυριά, το καθένα με τη δική του χρήση. Μας έδειξε αναλυτικά τα στάδια κατασκευής ενός καζανιού και μας μίλησε για τις ιδιότητες και τις αντοχές του χαλκού, εξηγώντας τον ρόλο της θέρμανσης και του σφυρηλατήματος στη διαμόρφωσή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο γάνωμα, δηλαδή στην προστατευτική επικάλυψη της εσωτερικής επιφάνειας των χάλκινων σκευών, καθώς και στη σημασία της σωστής συντήρησής τους. Ο ίδιος τόνισε ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι εγκεκριμένα από το Χημείο.

Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκαν η μείωση του αριθμού των τεχνιτών και η ανάγκη μετάδοσης της γνώσης στις επόμενες γενιές. Ο τεχνίτης και οικοδεσπότης μας στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη για την τέχνη: στη διάθεση να δημιουργείς, να μαθαίνεις και να εξελίσσεσαι μέσα από τη δουλειά σου. Όπως μας ανέφερε, σήμερα δεν λειτουργεί σχολή στην οποία μπορεί κανείς να διδαχθεί τη συγκεκριμένη τέχνη, καθώς εκείνη που υπήρχε στα Ιωάννινα έχει κλείσει. Η επισήμανσή του ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της μαθητείας κοντά στους έμπειρους τεχνίτες.

Η επίσκεψή μας αυτή μάς έφερε πιο κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, μέσα από τη γνωριμία με έναν άνθρωπο που την κρατά ζωντανή με την καθημερινή του εργασία. Ανάμεσα σε εργαλεία και χάλκινα σκεύη, οι οικογενειακές μνήμες και η τεχνική γνώση συνδέθηκαν με τη σύγχρονη δημιουργία. Ευχή όλων μας είναι να συνεχιστεί αυτή η πατροπαράδοτη τέχνη και η πολύτιμη γνώση της να περάσει στις επόμενες γενιές!

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι τον ευχαριστούμε πολύ!

Η εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Γραμματισμού Ειρήνη Πλατάκη

Ο υποδιευθυντής του ΣΔΕ Ιεράπετρας Δημήτριος Αργυράκης