Η υποστελέχωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου δεν είναι ούτε συγκυριακό ούτε εποχικό πρόβλημα. Είναι μια διαχρονική πραγματικότητα, την οποία η Κυβέρνηση επιμένει να αντιμετωπίζει με προσωρινές λύσεις, αποσπάσεις και γενικόλογες διαβεβαιώσεις, χωρίς κανένα ουσιαστικό σχέδιο μόνιμης ενίσχυσης.

Αυτό προκύπτει για ακόμη μία φορά από την απάντηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην υπ’ αριθμ. 610/21.10.2026 κοινοβουλευτική Ερώτηση της Βουλευτή Λασιθίου και Τομεάρχη Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Σπυριδάκη.

Παρά τις επανειλημμένες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, τις διαρκείς εκκλήσεις της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου και την κοινή παρέμβαση των τεσσάρων Δημάρχων του Νομού, το Υπουργείο επιλέγει να επαναλάβει ουσιαστικά όσα υποστηρίζει εδώ και χρόνια, χωρίς να παρουσιάζει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την κάλυψη των οργανικών κενών.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφονταν 85 κενές οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου. Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2026, οι κενές θέσεις εξακολουθούσαν να είναι 83. Ένας ολόκληρος χρόνος κυβερνητικών διαβεβαιώσεων και το πρόβλημα παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο.

Και ενώ οι ανάγκες αυξάνονται, το Υπουργείο εξακολουθεί να επικαλείται προκηρύξεις μεταθέσεων, εποχικές ενισχύσεις και προσωρινές αποσπάσεις, χωρίς να αποτυπώνει πόσοι αστυνομικοί προστέθηκαν πραγματικά στη δύναμη του Νομού, πόσοι αποχώρησαν και ποιο είναι τελικά το καθαρό αποτέλεσμα.

Ιδιαίτερα προκλητική είναι η απουσία συγκεκριμένης απάντησης για την Ιεράπετρα, όπου οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις ήδη υποστελεχωμένες αστυνομικές υπηρεσίες. Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για την επιχειρησιακή πίεση που δέχονται οι αστυνομικοί, το Υπουργείο δεν παρουσιάζει ειδικό, μόνιμο σχέδιο ενίσχυσης της περιοχής.

Την ίδια στιγμή, στην τελευταία του απάντηση το Υπουργείο επιλέγει να παραθέσει στοιχεία για τα αστυνομικά οχήματα που έχουν διατεθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου. Ασφαλώς και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός είναι απαραίτητος. Αλλά τα περιπολικά θα κινηθούν μόνα τους; Ποιος θα τα στελεχώσει, όταν σχεδόν μία στις τέσσερις οργανικές θέσεις παραμένει κενή;

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η παραπομπή του Υπουργείου στις εξαγγελίες για την ενίσχυση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με 60 επιπλέον στελέχη και τη διάθεση άλλων 17 αστυνομικών για τη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων. Χωρίς να αμφισβητείται η αναγκαιότητα αυτών των παρεμβάσεων, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα: Από πού θα προέλθει αυτό το προσωπικό; Πρόκειται για πραγματική αύξηση της αστυνομικής δύναμης ή για ανακατανομή ήδη υπηρετούντων αστυνομικών; Και κυρίως, πόσοι από αυτούς θα ενισχύσουν τις αστυνομικές υπηρεσίες του Λασιθίου;

Η κα Σπυριδάκη τονίζει: «Η Κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να σταματήσει να αντιμετωπίζει ένα μόνιμο πρόβλημα με προσωρινές λύσεις. Η ίδια τακτική σε όλους τους κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας των Λασιθιωτών. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να ακούμε τις ίδιες υποσχέσεις, να καταθέτουμε τις ίδιες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις και να λαμβάνουμε τις ίδιες απαντήσεις, την ώρα που οι αστυνομικοί του Λασιθίου συνεχίζουν να εργάζονται στα όρια των αντοχών τους.

Η ασφάλεια των πολιτών δεν εξασφαλίζεται με την ανακύκλωση παλαιών απαντήσεων, ούτε οι κενές οργανικές θέσεις καλύπτονται με δελτία Τύπου.

Το Λασίθι δεν ζητά τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο. Ζητά την ασφάλεια που δικαιούνται οι πολίτες του και τις συνθήκες εργασίας που δικαιούνται οι αστυνομικοί του. Ζητά συγκεκριμένο σχέδιο, μόνιμη στελέχωση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Και σε αυτά τα αιτήματα η Κυβέρνηση εξακολουθεί να μην απαντά.».