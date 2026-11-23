Μια σημαντική μορφή της ιστορίας του ΟΦΙ ο Μανώλης Μπλαζαντωνάκης, ένας από τους πλέον εμβληματικούς προέδρους που πέρασαν από τη διοίκηση της ομάδας της Ιεράπετρας έφυγε από τη ζωή.

Η παρουσία του στον προεδρικό θώκο συνδέθηκε με μια ιδιαίτερα δυνατή περίοδο για τον σύλλογο κατά τη δεκαετία του 1980, όταν ο ΟΦΙ είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο, αντιμετωπίζοντας με αξιώσεις ακόμη και ιστορικές ομάδες της Αθήνας και του Πειραιά.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, στη Νέα Ανατολή Ιεράπετρας.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του ΟΦΙ λέγοντας στην ανακοίνωση του: «Έφυγε από κοντά μας ένας από τους πιο εμβληματικούς προέδρους του ΟΦΙ. Ο Μανώλης ο Μπλαζαντωνάκης ο άνθρωπος που στα 80s έφερε προπονητές στον ΟΦΙ όπως ο Λιβαθηνός και παίκτες όπως ο Παπούλιας, ο άνθρωπος που επί των ημερών του ο ΟΦΙ ήταν ομάδα φόβητρο για όλες τις Αθηναϊκές και Πειραιώτικες ομάδες που αντιμετωπίζαμε τα χρόνια εκείνα, δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας. Τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του».