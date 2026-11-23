Συνεχίζει τις προσθήκες στο δυναμικό της η Νίκη Σητείας, όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η διοίκηση του Α.Ο. Νίκη Σητείας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Καστελλάνο.

Ο Γιώργος αγωνιζόταν με τη φανέλα του Ίτανου Παλαικάστρου, με τον οποίο φέτος πραγματοποίησε τέσσερις επίσημες εμφανίσεις.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Νίκης και του ευχόμαστε μια καλή και επιτυχημένη συνεργασία, με υγεία και πολλές επιτυχίες.

Ευχόμαστε να εκπληρώσει τους προσωπικούς του στόχους και παράλληλα να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας, αλλά και των προσδοκιών χιλιάδων Σητειακών που αγαπούν και στηρίζουν τη Νίκη.

Γιώργο, καλώς ήρθες στην Γαλανόλευκη Οικογένειά!