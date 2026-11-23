Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού, που τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, οι μικροί μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου συμμετείχαν σε μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση, αφιερωμένη στην αναγνώριση, την κατανόηση και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού.

Μέσα από συζητήσεις, προβληματισμούς και εικαστικές δημιουργίες, τα παιδιά γνώρισαν βασικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην αγάπη, την οικογένεια, τη στέγη, την υγεία, την εκπαίδευση, την ειρήνη και το παιχνίδι. Παράλληλα, προσέγγισαν με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους καταστάσεις που απειλούν την παιδική ηλικία, όπως η φτώχεια, η πείνα, ο πόλεμος, ο φόβος και η εκμετάλλευση.

Κεντρική δημιουργία της δράσης αποτέλεσε μια μεγάλη συλλογική κατασκευή με τίτλο «Η ασπίδα μου, τα δικαιώματά μου!». Τα παιδιά αποτύπωσαν με τις ζωγραφιές τους όσα θεωρούν απαραίτητα για μια ασφαλή και ευτυχισμένη παιδική ηλικία, δημιουργώντας μια συμβολική ασπίδα προστασίας. Απέναντί της τοποθέτησαν βέλη που αναπαριστούν τους κινδύνους και τις δυσκολίες από τις οποίες πρέπει να προστατεύεται κάθε παιδί. Η κατασκευή εμπλουτίστηκε με κωδικό QR, αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο επικοινωνίας και διάχυσης του μηνύματος της δράσης. Σκανάροντας τον κωδικό QR ακούγονται οι φωνές των μαθητριών/ών μας που μας μεταφέρουν μηνύματα σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι ήταν η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, του αλληλοσεβασμού και της αποδοχής της διαφορετικότητας, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργικής έκφρασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενδυνάμωση της φωνής των παιδιών, στην ελεύθερη διατύπωση των απόψεών τους και στη σταδιακή διαμόρφωση στάσεων ενεργού και υπεύθυνης πολιτειότητας.

Μέσα από αυτή τη βιωματική προσέγγιση, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν ότι τα δικαιώματα δεν αποτελούν προνόμια, αλλά θεμελιώδεις ανάγκες που πρέπει να διασφαλίζονται για όλα τα παιδιά του κόσμου, χωρίς διακρίσεις.

Με οδηγό τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και τη δύναμη της παιδικής φωνής, οι μικροί μας μαθητές έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στην τοπική κοινωνία:

«Κάθε παιδί έχει δικαιώματα! Κάθε παιδί αξίζει αγάπη, ασφάλεια, ειρήνη και σεβασμό!»

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου