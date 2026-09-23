Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε το Τοπικό Συμβούλιο Ελούντας ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Παράκαμψης Σχίσματος Ελούντας, στην τελευταία του συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Μάνου Λεμπιδάκη.

Η συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν επίσης κάτοικοι και ξενοδόχοι της περιοχής, έγινε σε τεταμένο κλίμα, όταν κατά την παρουσίαση του χάρτη που αποτυπώνει τη χάραξη του δρόμου και τις διευθετήσεις που προβλέπει η μελέτη, διαπιστώθηκε ότι κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την κυκλοφοριακή σύνδεσή τους με το κύριο οδικό δίκτυο, όπως επίσης πρόβλημα διαπίστωσαν ότι αντιμετωπίζουν κάτοικοι του Κάτω Χωριού Ελούντας με την οδική σύνδεσή τους με τον νέο περιφερειακό δρόμο.

Το Τ.Σ. άκουσε και κατέγραψε τις επισημάνσεις των ξενοδόχων και κατοίκων της περιοχής και δεσμεύτηκε να τις επισυνάψει με σχετικό υπόμνημα ώστε να ληφθούν υπ’ όψιν και να γίνουν οι σχετικές τροποποιήσεις στο σχεδιασμό ή στο στάδιο της εφαρμογής, σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσονται να πράξουν τα νόμιμα, όπως ανέφεραν, γιατί αν δεν γίνουν οι ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις, οι ξενοδοχειακές μονάδες τους δε θα μπορούν να λειτουργήσουν. Το έργο της παράκαμψης, τόνισαν ότι είναι ανάγκη να υλοποιηθεί, ήδη έχει καθυστερήσει πολύ με κόστος για την Ελούντα, αλλά όπως επεσήμαναν, είχαν λάβει προφορικά διαβεβαιώσεις από την Αντιπεριφέρεια ότι θα προβλέπονταν λύσεις για τις περιπτώσεις αυτές.

Η γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου συντάσσεται με την εισήγηση – γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. που έχει συντάξει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου, για την παράκαμψη Ελούντας.

Το οδικό έργο μήκους 3,13 χλμ. καταγράφει ήδη προϊστορία 20 ετών δικαστικών περιπετειών, παλινωδιών και εμπλοκών και φτάνει σήμερα στο τελικό στάδιο ωρίμανσης, ώστε μετά την τελική έγκριση της ΜΠΕ να εξασφαλίσει την υπεσχημένη χρηματοδότηση των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός ανάθεσης της κατασκευής του, μέχρι τέλος του 2026. Αυτός είναι τουλάχιστον ο σχεδιασμός που κάνει η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου.

Κατασκευάζονται συνολικά 3 κόμβοι για τις ανάγκες σύνδεσης των κυκλοφοριακών κλάδων της περιοχής, μια διάβαση και βοηθητικοί δρόμοι για την κάλυψη των αναγκών ρύθμισης της κυκλοφορίας. Στις θέσεις των Κόμβων, θα κατασκευαστεί ηλεκτροφωτισμός με φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού, φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασής τους, επί ιστού ύψους 9,0 μέτρων.

Η κατασκευή των έργων προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών.

Σήμερα η ΜΠΕ πρόκειται να περάσει για γνωμοδότηση από τη Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες αντιπροσωπεία κατοίκων και επιχειρηματιών της Ελούντας πρόκειται να ζητήσουν να έχουν σήμερα συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Ι. Ανδρουλάκη, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι θα υπάρξει πρόβλεψη λειτουργικής οδικής διασύνδεσης με τις ξενοδοχειακές μονάδες που θίγονται καθώς και του Κάτω Χωριού Ελούντας.

Οι παρατηρήσεις της Υπηρεσίας επί της ΜΠΕ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Νικολάου στη γνωμοδότησή της για το έργο, επισημαίνει, μεταξύ άλλων:

Η Δ/νση Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αφορούν κυρίως τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που επηρεάζονται από την λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, σε συνδυασμό με τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν, και αναγνωρίζοντας τη σημασία της βελτίωσης της οδικής υποδομής και της κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής της Ελούντας, μιας περιοχής με ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική και κυκλοφοριακή δραστηριότητα, συμφωνεί με την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου, με τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

Να τηρηθούν απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Μ.Π.Ε. Να εξασφαλιστούν εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Να οριστεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών θεμάτων του έργου, με κατάλληλα προσόντα και εμπειρία. Να προσδιοριστεί πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών ο τρόπος διαχείρισης της συνολικής ποσότητας των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και οι συγκεκριμένοι χώροι προσωρινής ή οριστικής απόθεσης ή αξιοποίησής τους και η διαχείριση των οικοδομικών αποβλήτων και των Α.Ε.Κ.Κ. να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτήσεις των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Να απαγορευθεί απολύτως η ανεξέλεγκτη απόθεση προϊόντων εκσκαφής, ιδίως σε ρέματα, φυσικές απορροές, δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες θέσεις. Να υποβληθεί πριν από την έναρξη των χωματουργικών εργασιών αναλυτικό ισοζύγιο χωματισμών. Να λαμβάνονται μέτρα σταθεροποίησης και προστασίας των πρανών των ορυγμάτων σε όλο το μήκος του έργου. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις να χωροθετούνται κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται η όχληση κατοικημένων περιοχών και να μην προκαλούνται αδικαιολόγητες επιπτώσεις στις παρόδιες ιδιοκτησίες. Τα απαιτούμενα φυσικά υλικά να προέρχονται, κατά προτεραιότητα και όπου είναι τεχνικά εφικτό, από τα προϊόντα εκσκαφής του ίδιου του έργου ή από νομίμως λειτουργούντα λατομεία. Μετά την ολοκλήρωση του έργου να αποκατασταθούν πλήρως όλοι οι χώροι που διαταράχθηκαν κατά την κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών χώρων και των προσωρινών προσβάσεων. Τα οχήματα μεταφοράς υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα και να εφαρμόζονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης και του θορύβου. Η έκπλυση και ο καθαρισμός μηχανημάτων και οχημάτων να πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο, στεγανό χώρο, με κατάλληλο σύστημα συλλογής και καθίζησης των αποβλήτων. Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση διαρροών καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ρυπαντικών ουσιών. Να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή μεταφοράς στερεοπαροχών στους υδάτινους αποδέκτες και να προβλέπονται κατάλληλοι προσωρινοί χώροι κατακράτησης, όπου απαιτείται. Να αποφεύγονται, στο μέτρο του εφικτού, οι χωματουργικές εργασίες κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και να μην παραμένουν ακάλυπτες οι εκσκαφές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων και των μηχανημάτων έργου να οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι ώρες κυκλοφοριακής αιχμής και να περιορίζεται η όχληση κατά τους θερινούς μήνες. Να εφαρμοστεί κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση και να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή είσοδο και έξοδο των βαρέων οχημάτων. Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας για την πρόληψη πυρκαγιάς και τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσής της στις παρακείμενες περιοχές. Πριν από την έναρξη των εργασιών να ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δασαρχείου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και να τηρούνται οι υποδείξεις τους. Να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού. Πριν από την έναρξη των εργασιών να πραγματοποιηθεί πλήρης αποτύπωση των δικτύων κοινής ωφέλειας που ενδέχεται να επηρεαστούν από το έργο και να προβλεφθεί η αποκατάστασή τους. Να εξασφαλίζεται η τακτική συλλογή και απομάκρυνση των οικιακού τύπου απορριμμάτων που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου. Κατά τη λειτουργία της οδού να πραγματοποιείται συστηματική επιθεώρηση, συντήρηση και παρακολούθηση των τεχνικών έργων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αστάθειες, φθορές ή προβλήματα λειτουργίας. Να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός του συστήματος αποχέτευσης και αποστράγγισης του οδικού έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής απομάκρυνση των όμβριων από το οδόστρωμα και η ασφαλής κίνησή των οχημάτων υπό όλες τις καιρικές συνθήκες. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προσαρμογής του έργου στην κλιματική αλλαγή και περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Να προβλέπεται η έγκαιρη αποκατάσταση τυχόν φθορών του υφιστάμενου οδικού δικτύου που θα προκληθούν από την κατασκευή του έργου. Να εγκατασταθούν όλες οι απαιτούμενες ρυθμιστικές και πληροφοριακές πινακίδες, οριοδείκτες, ανακλαστήρες, διαγραμμίσεις, διαβάσεις πεζών και στηθαία ασφαλείας.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ