Μια νέα σημαντική εξέλιξη για τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Σισίου, ο οποίος απέκτησε τη δική του αίθουσα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη φιλοξενία περισσότερων δραστηριοτήτων και δράσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η ανακοίνωση του Αναπτυξιακού Συλλόγου Σισίου:

“Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Σύλλογός μας απέκτησε πλέον τη δική του αίθουσα!

Έναν δικό μας χώρο, όπου καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα φιλοξενούνται δραστηριότητες, μαθήματα και όμορφες συναντήσεις για μικρούς και μεγάλους, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, άθληση, δημιουργία και παρέα.

Ήδη στην αίθουσά μας πραγματοποιούνται:

Κρητικοί Χοροί για παιδιά & ενήλικες

με την Ανδριανή Γαλανού

με την Ανδριανή Γαλανού Zumba Kids

με την Joanne Blything

με την Joanne Blything Zumba για Ενήλικες

με την Joanne Blything

Functional Futness για Ενήλικες

με την Joanne Blything

Και φυσικά… αυτό είναι μόνο η αρχή! Στόχος μας είναι η αίθουσά μας να γίνει ένας ζωντανός χώρος για όλη την κοινότητα, με νέες δραστηριότητες και μαθήματα που θα εμπλουτίζονται συνεχώς.

Σας περιμένουμε να τον γεμίσουμε με ενέργεια, χαμόγελα και όμορφες στιγμές!