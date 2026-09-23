Προβολές:

Πέμπτη 24/09

Παρασκευή 25/09

Τρίτη 29/09

Τετάρτη 30/09

Ώρα προβολής 21:15

Είκοσι πέντε χρόνια μετά τα γνωστά γεγονότα, η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Όουενς καθώς αντιμετωπίζει μια νέα κρίση όταν μια ανακάλυψη σχετικά με την ιστορία της οικογένειας και την προέλευση της μαγείας τους έρχεται στο φως. Όταν η κόρη της Σάλι αρχίζει να αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και αναπτύσσει τις δικές της σκοτεινές ικανότητες, η οικογένεια βυθίζεται σε έναν αγώνα πολλών γενεών για να σπάσει επιτέλους την κατάρα που στοιχειώνει την καταγωγή τους εδώ και αιώνες.

Κατάλληλο για άνω των 13 ετών