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- Πέμπτη 24/09
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- Τρίτη 29/09
- Τετάρτη 30/09
Ώρα προβολής 21:15
Είκοσι πέντε χρόνια μετά τα γνωστά γεγονότα, η ιστορία ακολουθεί την οικογένεια Όουενς καθώς αντιμετωπίζει μια νέα κρίση όταν μια ανακάλυψη σχετικά με την ιστορία της οικογένειας και την προέλευση της μαγείας τους έρχεται στο φως. Όταν η κόρη της Σάλι αρχίζει να αποκαλύπτει κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και αναπτύσσει τις δικές της σκοτεινές ικανότητες, η οικογένεια βυθίζεται σε έναν αγώνα πολλών γενεών για να σπάσει επιτέλους την κατάρα που στοιχειώνει την καταγωγή τους εδώ και αιώνες.
Κατάλληλο για άνω των 13 ετών
Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ: https://www.ticketbox.gr/events/magika-filtra/