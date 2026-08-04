Κάτω από τα κύματα, στον απέραντο ωκεανό, μέσα στο βυθό, ένας ολόκληρος κόσμος ζωντανεύει. Ψάρια, σουπιές, ιππόκαμποι, κι ανάμεσά τους η όμορφη γοργόνα με τα κόκκινα μαλλιά. Η Άριελ παίζει, γελάει, κολυμπάει ανάμεσα στα κοράλλια κι ονειρεύεται να βγει στη στεριά! Όμως η Κακιά Μάγισσα Ούρσουλα, έχει άλλα σχέδια…

Ελάτε να ζήσουμε μαζί το όνειρό της Μικρής Γοργόνας!