ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Κάτω από τα κύματα, στον απέραντο ωκεανό, μέσα στο βυθό, ένας ολόκληρος κόσμος ζωντανεύει. Ψάρια, σουπιές, ιππόκαμποι, κι ανάμεσά τους η όμορφη γοργόνα με τα κόκκινα μαλλιά. Η Άριελ παίζει, γελάει, κολυμπάει ανάμεσα στα κοράλλια κι ονειρεύεται να βγει στη στεριά! Όμως η Κακιά Μάγισσα Ούρσουλα, έχει άλλα σχέδια…
Ελάτε να ζήσουμε μαζί το όνειρό της Μικρής Γοργόνας!
Είσοδος: 10€ /Προπώληση: Βιβλιοπωλείο Πάπυρος (Πλατεία Πλαστήρα) και στο more.com
Χώρος: 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας (Είσοδος ΕΠΑ.Λ.)
Έναρξη 21:00
Οργάνωση: ART MUPPETS PRODUCTIO