Το Πεκίνο επιβεβαίωσε την τριμερή σύνοδο κορυφής Σι – Τραμπ – Πούτιν την Πέμπτη

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Το Πεκίνο επιβεβαίωσε την τριμερή σύνοδο κορυφής Σι – Τραμπ – Πούτιν την Πέμπτη

by anatolh kim
16/11/2026
in Κόσμος
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Το Πεκίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός τους Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμμετάσχουν στην πρώτη τους τριμερή σύνοδο την Πέμπτη 19η Νοεμβρίου στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα.

«Τη 19η Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα οργανώσει συνάντηση των αρχηγών κρατών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σεντζέν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε λακωνική ανακοίνωσή του, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η τριμερής σύνοδος θα διεξαχθεί στο περιθώριο αυτής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που αρχίζει μεθαύριο Τετάρτη.

Το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος είχαν ήδη αναγγείλει την τριμερή συνάντηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να επιδιώκει να θίξει το ζήτημα της μείωσης των πυρηνικών όπλων σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ τη συνάντηση αναμένεται να απασχολήσει επίσης ο πόλεμος που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους. Αντίθετα, δεν αναμένεται να θίξει εκείνος τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε πως κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής του με τον ομόλογό του Σι, ο κινέζος πρόεδρος επέδειξε κάποιον εκνευρισμό όταν έθιξε την ιδέα να γίνουν τριμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία.

«Τόνισε ρητώς ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό πόλεμο» και «οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι επίσης παρόντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο αρχηγός του γερμανικού κράτους στη δημόσια τηλεόραση ARD.

Ενώ για τον πυρηνικό αφοπλισμό η θέση της Κίνας εδώ και δεκαετίες είναι πως επαφίεται στις ΗΠΑ και στη Ρωσία να μειώσουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια – τα δυο μεγαλύτερα στον κόσμο – και το Πεκίνο δεν θα αποδεχόταν τον περιορισμό του δικού του, που δεν χωράει σύγκριση.
www.real.gr

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