Υπάρχουν περιοχές της Κρήτης που κινδυνεύουν από τσουνάμι; Ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, σε ομιλία του στο Ρέθυμνο ανέφερε ότι «το Ρέθυμνο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο για τσουνάμι» και ότι «βασική προτεραιότητα είναι ο καθορισμός ασφαλών διαδρομών απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών. Ο υπερυψωμένος ΒΟΑΚ ενδέχεται να περιορίσει την εισχώρηση του κύματος, αλλά παράλληλα να δυσκολέψει τη διαφυγή». Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, αναφέρει, η ανατολική παράκτια ζώνη, λόγω χαμηλού υψομέτρου, πυκνής δόμησης και πολλών τουριστικών καταλυμάτων.

Η πόλη του Αγίου Νικολάου κινδυνεύει από τσουνάμι; Για την πόλη μας, οι γύρω λόφοι αποτελούν το σημαντικότερο πλεονέκτημα πολιτικής προστασίας. Όμως υπάρχουν περιοχές που βρίσκονται ακριβώς στο επίπεδο της θάλασσας, που είναι πιο ευάλωτες σε φαινόμενα αιφνίδιας ανόδου της στάθμης, όπως είναι η περιοχή γύρω από τη Λίμνη, η Κιτροπλατεία, η Άμμος. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι χαμηλές παράκτιες ζώνες εκτός πόλης, όπως στην Ελούντα και στο Καλό Χωριό. Απευχόμαστε, βέβαια, να ζήσουμε ένα τέτοιο γεγονός, αλλά η ενημέρωση και η προετοιμασία είναι απαραίτητες. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις!

ΥΓ: Στην άσκηση «ΜΙΝΩΑΣ 2024», στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Αγίου Νικολάου, είχε συμπεριληφθεί σενάριο υποθαλάσσιου σεισμού και τσουνάμι που επηρεάζει τις βόρειες ακτές της Κρήτης.

ΛΕΩΝ.Κ.