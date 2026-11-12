Από το Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ιεράπετρας εκδόθηκε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

Για ακόμη μία φορά, οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Ιεράπετρας όπως και σε πολλά νοσοκομεία της Κρήτης βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια απαράδεκτη κατάσταση. Παραμένουμε απλήρωτοι από τον Αύγουστο για τις πρόσθετες αποδοχές μας (υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα). Η πληρωμή τους μέσα στον Νοέμβριο εξαρτάται (κάτι το οποίο είναι χρονικά μη εφικτό) από την έγκαιρη χορήγηση της αναγκαίας επιχορήγησης.

Για αρκετά χρόνια είχαμε αφήσει πίσω μας τα προβλήματα καθυστερήσεων και περικοπών στις πρόσθετες αποδοχές. Δυστυχώς, σήμερα επιστρέφουμε σε μια κατάσταση που θεωρούσαμε πως ανήκε στο παρελθόν. Οι εργαζόμενοι καλούνται ξανά να προσφέρουν κανονικά την εργασία τους, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν για τα δεδουλευμένα τους. Δεν μπορεί η απλήρωτη εργασία και η αβεβαιότητα να γίνουν ξανά κανονικότητα!

ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΔΕΝ ΤΙΣ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ!!!

Οι εργαζόμενοι έχουμε οικονομικές και οικογενειακές υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα εγκριθούν οι απαραίτητες πιστώσεις. Δεν δουλεύουμε από χόμπι ούτε μπορούμε να καλύπτουμε με τον προσωπικό μας κόπο τις αδυναμίες της πολιτείας. Η εργασία έχει ήδη προσφερθεί και πρέπει να πληρώνεται ολόκληρη και στην ώρα της.

Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΣ!

Το Νοσοκομείο Ιεράπετρας λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Οι εργαζόμενοι δεν επαρκούμε για να καλύψουμε τις καθημερινά αυξανόμενες ανάγκες. Οι βάρδιες καλύπτονται με υπεράνθρωπες προσπάθειες, η πρόσθετη εργασία έχει γίνει αναγκαιότητα και η σωματική και ψυχική εξάντληση καθημερινότητα.

Την ίδια στιγμή, σχεδόν καθημερινά καταγράφονται αφίξεις μεταναστών στην Ιεράπετρα, με αυξημένες ανάγκες υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης. Κάθε άνθρωπος δικαιούται περίθαλψη, όμως η πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει το απαραίτητο προσωπικό και τις υποδομές για να ανταποκρίνεται το νοσοκομείο σε όλες αυτές τις ανάγκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουμε να ενισχυθούμε με επικουρικό προσωπικό για περισσότερα από δύο χρόνια! Παρά τις κατά καιρούς υποσχέσεις και τις διαβεβαιώσεις ότι θα υπάρξουν νέες προσλήψεις, μέχρι σήμερα παραμένουμε στις εξαγγελίες και στα λόγια. Το προσωπικό μειώνεται, οι ανάγκες αυξάνονται και καμία ουσιαστική λύση δεν δίνεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με υποσχέσεις και να καλύπτουμε με τις δικές μας δυνάμεις τα τεράστια κενά. Το Νοσοκομείο Ιεράπετρας χρειάζεται προσωπικό τώρα, όχι άλλες δεσμεύσεις για το μέλλον!

Δεν μπορεί να απαιτούν από εμάς να καλύπτουμε τα πάντα, όταν δεν υπάρχουν οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχουμε φτάσει στα όριά μας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Άμεση και πλήρη καταβολή όλων των δεδουλευμένων υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων από τον Αύγουστο και μετά.

Έγκαιρη εξασφάλιση επαρκών κρατικών πιστώσεων, ώστε να σταματήσουν οριστικά οι καθυστερήσεις και οι περικοπές.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική στελέχωση όλων των τμημάτων και υπηρεσιών.

Ενίσχυση των υγειονομικών δομών της περιοχής για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών περίθαλψης.

Αξιοπρεπείς μισθούς, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και επαρκή κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος Υγείας.

Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ως κανονικότητα την απλήρωτη εργασία, την υποστελέχωση και την εξουθένωση. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να σηκώνουν καθημερινά το βάρος της λειτουργίας ενός νοσοκομείου και την ίδια στιγμή να αγωνιούν για το αυτονόητο: αν και πότε θα πληρωθούν για τη δουλειά τους.

Τα δεδουλευμένα μας δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα!

ΩΣ ΕΔΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΛΥΣΕΙΣ, ΟΧΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ!

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ