Υπεγράφη σήμερα παρουσία του Δημάρχου Σητείας κ. Γιώργου Ζερβάκη, η σύμβαση συνεργασίας με τον νέο Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κ. Μανώλη Καπανταϊδάκη.

Η τοποθέτηση του θα ενισχύσει τη νομική υποστήριξη του Δήμου, θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των νομικών του υποθέσεων και θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και στην αποτελεσματική προάσπιση των συμφερόντων του.

Ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης ευχήθηκε στον κ. Καπανταϊδάκη καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη του έργου και των συμφερόντων του Δήμου