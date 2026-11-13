Συνεχίζεται η αγωνιστική δράση στην κολύμβηση για τα σωματεία της Κρήτης, με τη σκυτάλη να περνά πλέον από τον Άγιο Νικόλαο στο Ηράκλειο. Μετά τη διεξαγωγή των αγώνων σε πισίνα 25 μέτρων στο κολυμβητήριο «Γιώργος Μπίας», η συνέχεια δίνεται στο Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου και σε 50αρα πισίνα.

Εκεί θα πραγματοποιηθούν το σαββατοκύριακο οι Διασυλλογικοί Περιφερειακοί Αγώνες Κολύμβησης, τους οποίους διοργανώνει το σωματείο του Ωρίωνα, σε συνεργασία με την ΠΕΚΥΚΡ, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τις αγωνιστικές κατηγορίες Κ13, Κ14, Κ15/16, Κ17/18, Κ19/23, καθώς και Ανδρών – Γυναικών.

Στη διοργάνωση θα δώσει το παρών και ο ΝΟΑΝ, με ισχυρή αποστολή από την αγωνιστική του ομάδα. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Μανόλη Τσαμπανάκη θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε πισίνα 50 μέτρων, να αξιολογήσουν την αγωνιστική τους κατάσταση και να επιδιώξουν καλούς χρόνους και επιδόσεις, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους στη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η αποστολή του ΝΟΑΝ αποτελείται από τους ακόλουθους αθλητές-τριες:

Λουκάκη Μαρία (ΠΚΒ) 100μ. ελεύθερο, 100μ. ύπτιο, 200μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. ύπτιο.

Γάλλου Άρτεμις (ΠΚΒ) 100μ. ελεύθερο, 100μ. ύπτιο, 200μ. ύπτιο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα, 50μ. ύπτιο.

Ευθυμίου Μαργαρίτα (ΠΚΒ) 100μ. ελεύθερο, 100μ. ύπτιο, 200μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. ύπτιο.

Αλεξάκη Μυρτώ (ΠΚΑ) 100μ. πρόσθιο, 200μ. ελεύθερο, 200μ. πρόσθιο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. πρόσθιο.

Μουμτζή Σοφία (ΠΚΑ) 100μ. ελεύθερο, 100μ. πεταλούδα, 200μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα.

Χαλκιαδάκη Καλλιόπη (ΠΚΑ) 100μ. ελεύθερο, 100μ. ύπτιο, 200μ. ύπτιο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα, 50μ. ύπτιο

Χαλκιαδάκη Μαρία (ΠΚΑ) 100μ. πρόσθιο, 200μ. πρόσθιο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα, 50μ. πρόσθιο.

Συλλιγαρδάκη Μαρία (ΝΕΑΝ) 100μ. ελεύθερο, 100μ. ύπτιο, 200μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. ύπτιο.

Καλύβα Αγάπη (ΝΕΑΝ) 100μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα.

Συλλιγαρδάκης Εμμανουήλ (ΠΠΒ) 100μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο, 400μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο.

Βερυκοκίδης Πρόδρομος (ΕΦΗΒ) 100μ. ελεύθερο, 100μ. πεταλούδα, 200μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα.

Μαρής Άγγελος (ΕΦΗΒ) 100μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο, 400μ. ελεύθερο, 50μ. ελεύθερο.