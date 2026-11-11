Με τη δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια, θρησκευτική κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών, το Ηράκλειο τίμησε σήμερα τον προστάτη και Πολιούχο του Άγιο, Μεγαλομάρτυρα Μηνά.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις το Δήμο Ηρακλείου εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Δημάρχου, Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Τουρισμού, Γιώργος Αγριμανάκης, που μαζί με στελέχη της Δημοτικής Αρχής, παρακολούθησε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου και στη συνέχεια την καθιερωμένη, πάνδημη λιτάνευση του Ιερού Λειψάνου και της Σεπτής Εικόνας του Αγίου στις οδούς Κυρίλλου Λουκάρεως, 1821, Καλοκαιρινού και Αγίου Μηνά, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ηρακλείου.

Με αφορμή τον εορτασμό του Μεγαλομάρτυρα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έδωσε το παρών στις λατρευτικές εκδηλώσεις και απηύθυνε μήνυμα ενότητας, κοινωνικής συνοχής και αισιοδοξίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας για την πρόοδο και την ευημερία του τόπου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης παρέστη στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιστορικό Ναό του Αγίου Μηνά, καθώς στον Μητροπολιτικό Ναό βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αναπαλαίωσης και αποκατάστασης. Στη συνέχεια, ο Σταύρος Αρναουτάκης συμμετείχε στην καθιερωμένη λιτανεία στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, των τοπικών αρχών, φορέων και πλήθους πιστών.

Αναφερόμενος στη σημασία της ημέρας, ο Σταύρος Αρναουτάκης εστίασε στους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν διαχρονικά την κοινωνία του Ηρακλείου με τον Πολιούχο της, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο έργο της ανακατασκευής του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μηνά. Όπως επεσήμανε ο Περιφερειάρχης, η σκέπη του Αγίου αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς και οδηγό ευθύνης, υπομονής και αποφασιστικότητας για το σύνολο των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης στην ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της έμπρακτης στήριξης των πολιτών. Ο Σταύρος Αρναουτάκης τόνισε πως η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει προσηλωμένη στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών της κοινωνίας και στην ενίσχυση κάθε κρητικής οικογένειας, θέτοντας ως κεντρική προτεραιότητα τη συνεργασία όλων των δυνάμεων του νησιού για ένα μέλλον ανάπτυξης και προοπτικής.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

«Στην καρδιά του φθινοπώρου, το Ηράκλειο γιορτάζει και τιμά τον άγρυπνο προστάτη του, Άγιο Μηνά, ανανεώνοντας τους ακατάλυτους δεσμούς πίστης, ευλάβειας και ιστορίας που ενώνουν την πόλη με τον Μεγαλομάρτυρα.

Από τον Μητροπολιτικό του Ναό, που αυτήν την περίοδο ανακατασκευάζεται, η σκέπη του αποτελεί για όλους μας διαχρονικό οδηγό ευθύνης, υπομονής και αποφασιστικότητας.

Με έμπρακτη φροντίδα για τις καθημερινές ανάγκες των συμπολιτών μας, με μέριμνα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη κάθε κρητικής οικογένειας, συνεχίζουμε ενωμένοι να χτίζουμε ένα μέλλον ευημερίας, προόδου και προοπτικής για τον τόπο μας.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά στο Ηράκλειο και την Κρήτη».

Ο Αναπληρωτής Δημάρχου Ηρακλείου Γιώργος Αγριμανάκης με αφορμή τον εορτασμό, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο ενότητας, πίστης και ελπίδας για την πόλη μας. Το Ηράκλειο τιμά με λαμπρότητα και κατάνυξη τον προστάτη και Πολιούχο του, Άγιο Μηνά, έναν διαχρονικό φάρο πνευματικής στήριξης για κάθε Ηρακλειώτισσα και κάθε Ηρακλειώτη. Η 11η Νοεμβρίου δεν είναι απλώς μια θρησκευτική εορτή και μια ημέρα τοπικής αργίας. Είναι η ημέρα που η καρδιά του Ηρακλείου χτυπά με κοινό ρυθμό, συνδέοντας το ένδοξο παρελθόν μας με το παρόν και το κοινό μας μέλλον. Ο Άγιος Μηνάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία, τις δοκιμασίες και τις λυτρωτικές στιγμές της πόλης μας. Στο πέρασμα των αιώνων, υπήρξε το καταφύγιο των προγόνων μας σε περιόδους κρίσεων, το στήριγμα της κοινωνικής συνοχής και το σύμβολο της ακλόνητης πίστης και της αλληλεγγύης. Ως Δημοτική Αρχή, αντλούμε δύναμη από αυτή τη συλλογική πίστη και την πλούσια παράδοσή μας. Εύχομαι ο Πολιούχος μας να προστατεύει κάθε σπίτι, χαρίζοντας υγεία, ειρήνη, προκοπή και δύναμη σε όλους σας. Χρόνια πολλά στο Ηράκλειο. Χρόνια σε όλους τους εορτάζοντες».