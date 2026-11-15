Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από τη λίμνη Αγίου Νικολάου πριν λίγο από άνδρες του Λιμεναρχείου Αγίου Νικολάου, γυναίκα, κάτοικος του Αγίου Νικολάου γεννηθεισα το 1975.

Την άτυχη γυναίκα εντόπισε στην επιφάνεια της λίμνης περαστικός ο οποίος και τηλεφώνησε στο Λιμεναρχιο.

Η 51χρονη μεταφερθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου.

Σημειώνεται ότι στο διάδρομο στα βόρειας πλευράς της λίμνης εντοπίστηκαν προσωπικά της αντικείμενα.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις πρόκειται για αυτοκτονία. Την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου.

Ν.Τ.