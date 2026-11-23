Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν μετά την Πρωτοχρονιά αφήνει ο Ντόναλντ Τραμπ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Την ίδια στιγμή, εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη διπλωματική διαδικασία, αμφισβητώντας ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα των συνομιλιών με την ιρανική πλευρά.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους Ιρανούς διαπραγματευτές ότι καθυστερούν σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις, ενώ, όπως υποστήριξε, συνεχίζουν να εντείνουν την επιθετική τους στάση μετά τις αμερικανικές εκλογές.

«Είναι πιο επιθετικοί τώρα απ’ ό,τι ήταν πριν από τις εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αξιωματούχους «επαγγελματίες χορευτές κλακέτας που αποφεύγουν διαρκώς την ουσία».

«Μιλούν συνεχώς. Το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν, αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ διατηρούν σε ισχύ τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, εν μέσω της ευρύτερης σύγκρουσης στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο Τραμπ προέβλεψε ότι θα συνεχιστούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων, ενώ προκάλεσε ανοιχτά την Τεχεράνη να επιχειρήσει να αμφισβητήσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό.

«Ελπίζω να το κάνουν. Θα καταλήξουν όλοι στον βυθό της θάλασσας, όπως και το υπόλοιπο ναυτικό τους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο οι ιρανικές δυνάμεις να επιχειρήσουν να δοκιμάσουν τα όρια του αποκλεισμού.

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Ιράν να συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες, αφού είδε βίντεο με νέες διαδηλώσεις στη χώρα, σύμφωνα με το Fox News. «Συνεχίστε τις διαδηλώσεις», είπε χαρακτηριστικά απαντώντας σε ερώτηση για τις νέες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Οι εντάσεις στην περιοχή παραμένουν υψηλές από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο. Η Τεχεράνη αντέδρασε επιτιθέμενη σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη υπέγραψαν τον Ιούνιο μια συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις, οι οποίες αργότερα σταμάτησαν λόγω διαφωνιών σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της ασφαλούς και ελεύθερης ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

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