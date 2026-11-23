Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου υγείας επιστολή με την οποία εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη νέα καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών για νυχτερινά, Κυριακές, αργίες, υπερωρίες και εφημερίες και ζητά την άμεση αποπληρωμή τους. Στην επιστολή αναφέρονται τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Κρήτης εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη νέα καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού του Νοσοκομείου μας.

Συγκεκριμένα, στο νοσηλευτικό, εργαστηριακό, διοικητικό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό οφείλονται οι αμοιβές για νυχτερινά, Κυριακές, αργίες και υπερωρίες των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, καθώς έχουν πληρωθεί μόνο έως και τον Αύγουστο. Παράλληλα, στους ιατρούς οφείλονται οι εφημερίες του Οκτωβρίου.

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα στο 2026 που παρατηρούνται καθυστερήσεις στην πληρωμή των πρόσθετων αμοιβών (η πρώτη ήταν στην αρχή του έτους), γεγονός που δημιουργεί εύλογη αγανάκτηση και οικονομική επιβάρυνση στους εργαζόμενους.

Οι συγκεκριμένες αμοιβές αφορούν εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί και δεν αποτελούν προαιρετική παροχή, αλλά νόμιμη και αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. Η έγκαιρη καταβολή τους αποτελεί στοιχειώδη ένδειξη σεβασμού στην εργασία και στην προσφορά των υγειονομικών, οι οποίοι καθημερινά στηρίζουν τη λειτουργία του δημόσιου Νοσοκομείου, συχνά κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ζητούμε την άμεση εξασφάλιση των απαραίτητων πιστώσεων και την εξόφληση του συνόλου των οφειλόμενων ποσών, καθώς και τη λήψη μέτρων ώστε να μην επαναλαμβάνονται τέτοιου είδους καθυστερήσεις.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και συγκεκριμένη ενημέρωση για τον χρόνο εξόφλησης των δεδουλευμένων.

Τα δεδουλευμένα δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα των εργαζομένων και υποχρέωση της Πολιτείας.

Εκ του ΔΣ