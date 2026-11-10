Όλα όσα είχαν γίνει γνωστά από τα χείλη του τεχνικού συμβούλου Γιώργου Φιτσιάλου για τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη επιβεβαιώνονται και από τον ιατροδικαστή που έχει αναλάβει την υπόθεση του γνωστού τραγουδιστή.

Πλέον, είναι θέμα ημερών είναι να γίνουν γνωστές και οι ποσότητες της προποφόλης και της μιδαζολάμης που εντοπίστηκαν, και αν ο συνδυασμός αυτών των δύο συνέβαλε στον μηχανισμό θανάτου.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, ακόμα και σε φυσιολογικά όρια να εντοπιστεί η προποφόλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στέρησε τη ζωή στον Μαζωνάκη. Κι αυτό γιατί και σωστή δόση να του έδωσε, αν ο ρυθμός χορήγησής της ήταν λανθασμένος, τότε πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε.

Υπήρχε ο σωστός εξοπλισμός στο ιατρείο;

Επίσης, ερωτήματα που θα κληθούν να απαντηθούν από τις Αρχές είναι εάν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι ή μόνο μια μπουκάλα οξυγόνου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εκείνα τα δραματικά λεπτά;

Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα δύο φιαλίδια με το αντίδοτο της μιδαζολάμης βρέθηκαν στο δωμάτιο του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι στο κλειδωμένο συρτάρι της γιατρού, κάτι που γεννά ερωτήματα και ως προς την ποσότητα αντίδοτου έδωσε στον καλλιτέχνη.

Έζησε εφιαλτικές στιγμές στο Κολωνάκι

Οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν πάνω στον λευκό καναπέ του ιατρείου της οδού Καρνεάδου «μαρτυρούν» τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα στο δωμάτιο ινουσφαίρεσης.

Άλλωστε και η γιατρός στην ανατριχιαστική περιγραφή της έχει απαριθμήσει τις δεκάδες φορές που έσπαγαν οι φλέβες του.

Στις 15:22, ώρα θανάτου για το κατηγορητήριο, η γιατρός πατάει παύση θεραπείας αλλά δεν χτυπά ο συναγερμός. Κι αυτό γιατί η 56χρονη είχε βρει εκείνη την πατέντα με τους ορούς ώστε να ξεγελά το μηχάνημα όσο εκείνη προσπαθούσε να βρει νέα φλέβα, κάτι που της έπαιρνε αρκετή ώρα.

Ο Μαζωνάκης ήταν ανήσυχος και διεγερτικός και ίσως τότε να μπήκε στον πειρασμό να τον ναρκώσει, όχι με μία, αλλά με δύο κατασταλτικές ουσίες.

Το θρίλερ με το κοκτέιλ φαρμάκων συνεχίζεται, με τα πρώτα αποτελέσματα να δείχνουν πως η χορήγηση της πανίσχυρης προποφόλης στέρησε τη ζωή από τον σπουδαίο καλλιτέχνη, όπως αναφέρει το in.gr.