Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη, η ορκωμοσία των ακόλουθων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) :
- Εμμανουήλ Τζατζαράκης, (εξέλιξη) ως μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, στον Τομέα Μορφολογίας, με γνωστικό αντικείμενο «Τοξικολογία».
- Μαρία Δρακάκη, (διορισμός) ως μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής με γνωστικό αντικείμενο ”Εκπαιδευτική Πολιτική”.
- Χρυσούλα Ζουραράκη, (διορισμός) ως μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο ”Νευροψυχολογία Ψυχολογικών Διαταραχών”.
- Λουκία Κοτρωνάκη, (διορισμός) ως μέλος Δ..Ε.Π. στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας επί θητεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών με γνωστικό αντικείμενο ”Κοινωνικά Κινήματα και Συλλογική δράση”.
Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα μέλη Δ.Ε.Π. για τον διορισμό τους, καθώς και το μέλος Δ.Ε.Π. για την εξέλιξή του σε ανώτερη βαθμίδα, και τους εύχεται κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους και στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο.
Από την Πρυτανεία