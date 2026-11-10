Σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή Γεωργίου Μ. Κοντάκη, η ορκωμοσία των ακόλουθων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) :

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης συγχαίρει θερμά τα νέα μέλη Δ.Ε.Π. για τον διορισμό τους, καθώς και το μέλος Δ.Ε.Π. για την εξέλιξή του σε ανώτερη βαθμίδα, και τους εύχεται κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων τους και στο διδακτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο.