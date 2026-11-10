Την πορεία υλοποίησης των μεγάλων αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Κρήτη εξέτασαν κατά τη σημερινή τους συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, καθώς και η δυναμική πορεία των ενταγμένων έργων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Κρήτης. Ο Σταύρος Αρναουτάκης παρουσίασε την πρόοδο που καταγράφεται στην απορρόφηση των κονδυλίων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κρίσιμα έργα υποδομών, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και τη θωράκιση της κοινωνικής συνοχής του νησιού.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε η ανάγκη για συνεχή και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως τόνισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, η έγκαιρη υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία, ενισχύει σημαντικά την απασχόληση και αναβαθμίζει άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών της Κρήτης.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν γραφειοκρατικών εμποδίων και την επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης των νέων έργων που έχουν ήδη ενταχθεί στα προγράμματα