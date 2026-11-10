Με θετικό πρόσημο και επιδόσεις υψηλότερες από εκείνες των προηγούμενων ετών ολοκληρώνεται η φετινή τουριστική περίοδος στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του νησιού ως ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Ωστόσο, πίσω από την ικανοποιητική εικόνα των αφίξεων και των πληροτήτων, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές αυξήσεις στο λειτουργικό τους κόστος, που περιορίζουν τα περιθώρια κερδοφορίας.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) κ. Γιώργος Πελεκανάκης, προχώρησε σε έναν πρώτο απολογισμό της σεζόν. Αναφέρθηκε στις επιδόσεις της τουριστικής αγοράς, στις χώρες που ενίσχυσαν την παρουσία τους, στις ελλείψεις προσωπικού, αλλά και στα προβλήματα των υποδομών που επηρεάζουν την καθημερινότητα επισκεπτών και κατοίκων.

Η τουριστική περίοδος φτάνει πλέον στο τέλος της, με τις περισσότερες εποχικές ξενοδοχειακές μονάδες να ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρει, περίπου το 90% των εποχικών ξενοδοχείων έχει κλείσει με το τέλος του Οκτωβρίου, ενώ ένας μικρός αριθμός μονάδων θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι τις 7-10 Νοεμβρίου. Έως τότε αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η φετινή σεζόν για το σύνολο σχεδόν των καλοκαιρινών ξενοδοχείων.

Αύξηση τουριστικής κίνησης

και ενίσχυση νέων αγορών

Αποτιμώντας συνολικά τη χρονιά, ο πρόεδρος της ΠΟΔΙΞ εμφανίστηκε ικανοποιημένος, επισημαίνοντας ότι η τουριστική κίνηση κινήθηκε υψηλότερα τόσο σε σχέση με το 2025 όσο και με το 2024.

Στάθηκε και στην ισραηλινή αγορά, η οποία παρουσίασε σημαντική δυναμική κατά τη φετινή περίοδο, με αισθητά αυξημένη παρουσία επισκεπτών. Αντίστοιχα, αυξημένη, προσθέτει, ήταν και η τουριστική κίνηση από την Πολωνία, σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Στις παραδοσιακές αγορές, η Γερμανία εξακολούθησε να κατέχει την πρώτη θέση, με τη Μεγάλη Βρετανία να ακολουθεί, διατηρώντας τον καθοριστικό ρόλο των δύο χωρών στην τουριστική δραστηριότητα του νησιού.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της φετινής περιόδου ήταν, σύμφωνα με τον κ. Πελεκανάκη, η αλλαγή στον χρόνο πραγματοποίησης των κρατήσεων. Οι επισκέπτες προχωρούσαν συχνά σε κρατήσεις με σχετικά μικρό χρονικό ορίζοντα, περίπου έναν μήνα πριν από την άφιξή τους. Πρόκειται για μια τάση που διαφοροποιείται από τις πολύ έγκαιρες κρατήσεις, χωρίς ωστόσο να εντάσσεται απαραίτητα στην κατηγορία των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής.

Παράλληλα, η χρονιά ξεκίνησε με έντονο προβληματισμό εξ αιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας που αυτές δημιουργούσαν για τις διεθνείς μετακινήσεις. Τελικά, ωστόσο, και παρά τις αρχικές αυτές ανησυχίες, η τουριστική δραστηριότητα εξελίχθηκε θετικά.

Το αυξημένο λειτουργικό

κόστος προβληματίζει

Η μεγαλύτερη αρνητική παράμετρος της φετινής περιόδου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΔΙΞ, ήταν η εκτόξευση των λειτουργικών δαπανών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Η ενέργεια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες επιβάρυνσης, με τις αυξήσεις να επηρεάζουν συνολικά το κόστος παροχής υπηρεσιών.

Αντίστοιχες ανατιμήσεις καταγράφονται στα τρόφιμα, στον εξοπλισμό, στις κατασκευαστικές εργασίες και γενικότερα στα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας ξενοδοχειακής μονάδας.

Έτσι, παρά την αύξηση της τουριστικής κίνησης, οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οικονομικό περιβάλλον.

«Να μη μείνουμε μόνο στον ΒΟΑΚ

και στο αεροδρόμιο»

Έμφαση, για ακόμη μία φορά, έδωσε ο κ. Πελεκανάκης και στην ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών της Κρήτης.

Αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, με αφορμή και την πρόσφατη επίσημη παράδοση στην κυκλοφορία των πρώτων 6 χιλιομέτρων στο τμήμα Άγιος Νικόλαος-Νεάπολη, αναγνώρισε τη σημασία κατασκευής ενός σύγχρονου οδικού δικτύου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι παρεμβάσεις σε υφιστάμενους δρόμους συνεπάγονται αναπόφευκτα δυσκολίες και ταλαιπωρία. Οι καθυστερήσεις και τα κυκλοφοριακά προβλήματα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ήταν, όπως σημείωσε, συνέπειες των αναγκαίων εργασιών.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η συζήτηση για τις υποδομές δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στον ΒΟΑΚ και στο νέο αεροδρόμιο του Καστελίου.

Πεζοδρόμια, ποδηλατόδρομοι, φωτισμός και χώροι στάθμευσης αποτελούν, κατά τον ίδιο, εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις, καθώς συνδέονται άμεσα τόσο με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών όσο και με την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων.

«Το ζητούμενο», όπως σημειώνει, «είναι μια συνολικότερη αντιμετώπιση των υποδομών και όχι η αποκλειστική εστίαση στα μεγάλα έργα».

Λιγότερες φέτος οι ελλείψεις προσωπικού

Σε κάθε περίπτωση, παρά τη βελτιωμένη εικόνα που παρουσίασε φέτος η στελέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων, το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού παραμένει ανοιχτό για τον τουριστικό κλάδο.

Όπως επισημαίνει ο κ. Πελεκανάκης, η παρουσία περισσότερων εργαζομένων από τις Φιλιππίνες συνέβαλε στον περιορισμό των ελλείψεων, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν λιγότερες δυσκολίες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα, όπως λέει, οι διακρατικές συμφωνίες για την προσέλκυση εργαζομένων και από άλλες χώρες, όπως το Νεπάλ, δημιουργούν πρόσθετες δυνατότητες κάλυψης των αναγκών.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ