Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β΄ τάξης του σχολείου μας επισκέφθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Νεάπολης, όπου είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ένα ξεχωριστό ταξίδι στον χρόνο, γνωρίζοντας την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στους χώρους του Μουσείου, ήρθαν σε επαφή με διαφορετικές όψεις της κοινωνικής και καθημερινής ζωής μιας άλλης εποχής. Γνώρισαν την εικόνα ενός αστικού σπιτιού και την αστική ενδυμασία του παρελθόντος, περιηγήθηκαν στην αναπαράσταση ενός παραδοσιακού κρητικού σπιτιού, ανακάλυψαν παλιά και παραδοσιακά επαγγέλματα και παρατήρησαν αντικείμενα που μαρτυρούν τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε, επίσης, η αναπαράσταση του παλιού σχολείου, μέσα από την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις συνθήκες της σχολικής ζωής παλαιότερα με τη σημερινή πραγματικότητα.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ιδιαίτερα σημαντική βιωματική εμπειρία, καθώς έδωσε στους μαθητές και τις μαθήτριες την ευκαιρία να γνωρίσουν την τοπική ιστορία μέσα από αυθεντικά αντικείμενα και τεκμήρια μιας άλλης εποχής, συνδέοντας όσα διδάσκονται στο σχολείο με την ίδια την ιστορική πραγματικότητα. Μέσα από αυτή τη γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους, τα παιδιά μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στο παρελθόν και να αντιληφθούν πώς αυτός συνδέεται με τη διαμόρφωση της σημερινής τοπικής ταυτότητας. Έτσι, η επαφή με το παρελθόν γίνεται αφετηρία για την καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και του σεβασμού προς την παράδοση και τις ρίζες μας.