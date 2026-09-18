Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2026-2027 στο σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, λειτουργεί η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), ένας θεσμός που έχει ως στόχο να στηρίζει τα παιδιά, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς.

Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν και παρευρίσκονται στο σχολείο κάθε Τρίτη η κ. Τεγονίκου Μαριάννα – Κοινωνική Λειτουργός και η κ. Δεμιρτζόγλου Ιωάννα – Ψυχολόγος.

Ο ρόλος της Ε.Δ.Υ.:

Βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον.

Ειδικότερα:

– Στηρίζει τα παιδιά στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

– Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς για την κατανόηση και αντιμετώπιση δυσκολιών.

– Στέκεται δίπλα στους γονείς, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη για ζητήματα που αφορούν τη σχολική και συναισθηματική προσαρμογή αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας οικογένειας και σχολείου.

– Συμβάλλει στην πρόληψη φαινομένων βίας, εκφοβισμού και κοινωνικού αποκλεισμού.

– Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε περιπτώσεις κρίσης ή δυσκολιών στη σχολική και οικογενειακή ζωή.