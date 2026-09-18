Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2026-2027 στο σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, λειτουργεί η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.), ένας θεσμός που έχει ως στόχο να στηρίζει τα παιδιά, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς.
Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν και παρευρίσκονται στο σχολείο κάθε Τρίτη η κ. Τεγονίκου Μαριάννα – Κοινωνική Λειτουργός και η κ. Δεμιρτζόγλου Ιωάννα – Ψυχολόγος.
Ο ρόλος της Ε.Δ.Υ.:
Βρίσκεται δίπλα στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα υποστηρικτικό σχολικό περιβάλλον.
Ειδικότερα:
– Στηρίζει τα παιδιά στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.
– Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς για την κατανόηση και αντιμετώπιση δυσκολιών.
– Στέκεται δίπλα στους γονείς, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη για ζητήματα που αφορούν τη σχολική και συναισθηματική προσαρμογή αλλά και την ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας οικογένειας και σχολείου.
– Συμβάλλει στην πρόληψη φαινομένων βίας, εκφοβισμού και κοινωνικού αποκλεισμού.
– Παρεμβαίνει υποστηρικτικά σε περιπτώσεις κρίσης ή δυσκολιών στη σχολική και οικογενειακή ζωή.
Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Ε.Δ.Υ. μπορεί ακόμα να παραπέμψει ή να διασυνδέσει την οικογένεια με άλλους αρμόδιους φορείς (π.χ. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, κ.α.).
Αν επιθυμείτε να προγραμματίσετε συνάντηση με την Κοινωνική Λειτουργό και με την Ψυχολόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το σχολείο στο τηλ. 2841051452 ή/και να τους στείλετε e-mail από το Σίσυφο.
Διευκρινίζεται ότι οι συναντήσεις διέπονται από το επαγγελματικό απόρρητο.
Κριτσά, Σεπτέμβριος 2026
Η Ε.Δ.Υ.