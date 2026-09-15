Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εθελοντές και τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποχαιρετούμε τη Νατάσα Πάγκαλου, μια ξεχωριστή παρουσία και σπουδαία εθελόντρια του Ερυθροσταυρικού κινήματος.

Η Νάτασα Πάγκαλου υπηρέτησε επί σειρά ετών με ανιδιοτέλεια, αφοσίωση και αυταπάρνηση τις αξίες και το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Υπήρξε Σαμαρείτισσα, υπηρέτησε ως Αρχηγός του Τμήματος Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγίου Νικολάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιπρόεδρος και στη συνέχεια ανέλαβε την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου.

Σε κάθε θέση ευθύνης που υπηρέτησε, προσέφερε με ήθος, συνέπεια, αγάπη για τον συνάνθρωπο και βαθιά προσήλωση στις αρχές του Ερυθρού Σταυρού, εμπνέοντας δεκάδες εθελοντές με το παράδειγμα και την αδιάκοπη προσφορά της.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ερυθροσταυρική μας οικογένεια και στην τοπική κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Η παρακαταθήκη της, όμως, θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο και τις αξίες που υπηρέτησε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ολόκληρη η οικογένεια του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου εκφράζουν τα θερμότερα και ειλικρινέστερα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους της.

Καλό ταξίδι, Νατάσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Αγίου Νικολάου του Ε.Ε.Σ.