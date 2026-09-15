Από τον ΑΚΤΟΡΑ ανακοινώνεται ότι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 3 + 000 (183+200) του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή των ανεμόμυλων Νικηθιανού, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ , για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων.
Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
- Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Αγ. Νικόλαος.
- Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Aγιο Νικόλαο προς Νεάπολη η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.
- Η κίνηση βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα.