Από τον ΑΚΤΟΡΑ ανακοινώνεται ότι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 3 + 000 (183+200) του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή των ανεμόμυλων Νικηθιανού, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ , για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων.

Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: