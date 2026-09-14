Με κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου η μεγάλη Δεσποτική εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Το απόγευμα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026, παραμονή της εορτής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Βαρυπέτρου Κυδωνίας, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον εφημέριο, τον ιερό κλήρο και τους πιστούς της Ενορίας.

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, ο Σεβασμιώτατος τίμησε τον εφημέριο της Ενορίας, π. Ελευθέριο Ξεκουκουλωτάκη, απονέμοντάς του το οφφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου, αναγνωρίζοντας την πολυετή και κοπιώδη διακονία του στην Ενορία.

Απευθυνόμενος πατρικά προς τον νέο Πρωτοπρεσβύτερο, αλλά και προς ολόκληρο το εκκλησίασμα, ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ότι κάθε εκκλησιαστική τιμή δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά πρόσκληση σε ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη και προσφορά:

Με αφορμή το ευαγγελικό «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι», ο Σεβασμιώτατος ανέπτυξε το νόημα της άρσεως του προσωπικού σταυρού κάθε ανθρώπου, τονίζοντας ότι η χριστιανική ζωή είναι πορεία αυταπαρνήσεως, θυσίας και ακολουθίας του Χριστού.

«Καλούμαστε να γίνουμε Χριστοφόροι και Σταυροφόροι», τόνισε, επισημαίνοντας ότι οι δοκιμασίες και οι δυσκολίες της ζωής αποκτούν διαφορετικό νόημα όταν ο άνθρωπος τις καταθέτει με πίστη ενώπιον του Χριστού και αναζητεί πνευματικό στήριγμα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.

Αναφερόμενος στην ιστορία της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και στην παράδοση του βασιλικού, μίλησε για την «πνευματική ευωδία» που καλείται να εκπέμπει η ζωή του πιστού όταν αυτή είναι αφιερωμένη στον Χριστό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θυσιαστική διάσταση του Σταυρού, υπενθυμίζοντας ότι όπως ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό Του για τη σωτηρία του κόσμου, έτσι και ο χριστιανός καλείται να μάθει να θυσιάζεται από αγάπη για τον συνάνθρωπο και να «σταυρώνει» τα πάθη και τις αμαρτίες του.

Κλείνοντας την ομιλία του, κάλεσε τους πιστούς να μην αισχύνονται για την πίστη τους και για το σημείο του Σταυρού:

«Να μη φοβάστε να κάνετε τον σταυρό σας. Να ομολογείτε την πίστη σας στον Χριστό », υπεγράμμισε, ευχόμενος η χάρη του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου να γεμίζει τις καρδιές όλων με ειρήνη και αγάπη.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κυριώνυμο ημέρα της εορτής, ο Σεβασμιώτατος προεξήρχε του Όρθρου και της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό Αγίου Παϊσίου Νεροκούρου.

Κατά την τάξη της Εκκλησίας τελέστηκε η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ενώ οι πιστοί προσήλθαν με ευλάβεια για να προσκυνήσουν το πανίερο σύμβολο της σωτηρίας.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος μίλησε εκ νέου για τη θέση του Σταυρού στη ζωή του χριστιανού:

«Ο Τίμιος Σταυρός είναι το σημείον του Υιού του Ανθρώπου και αποτελεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και της ζωής μας. Όπως κάναμε σήμερα την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, έτσι και εσείς να κάνετε στη ζωή σας τις δικές σας υψώσεις· να υψώνεστε πνευματικά και να υμνολογείτε τον Κύριο καθημερινά».

Παρότρυνε ακόμη τους πιστούς να πορεύονται «με τον Σταυρό στο χέρι και με το “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με” στα χείλη», δίνοντας με τη ζωή τους μαρτυρία πίστεως και εμπιστοσύνης στον Θεό.