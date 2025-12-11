Ο Άγιος Νικόλαος καλαθοσφαίριση Europlan επιστρέφει στη δράση με ένα απαιτητικό και ιδιαίτερα σημαντικό μπασκετικό διήμερο, το οποίο κορυφώνεται με τον κρίσιμο αγώνα της ανδρικής ομάδας απέναντι στο «Ηράκλειο» ΟΑΑ. Το σωματείο καλεί τους φιλάθλους της πόλης να γεμίσουν το Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου το απόγευμα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. και να στηρίξουν με την παρουσία και τη φωνή τους τους αθλητές, σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνέχεια του Πρωταθλήματος Ανδρών Κρήτης.

Οι παίκτες του Μανόλη Καρλάφτη έχουν ολοκληρώσει μια εντατική προετοιμασία μέσα στην εβδομάδα, δείχνοντας υψηλό επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας και αποφασιστικότητα. Η ομάδα θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να παλέψει για μια νίκη που θα δώσει ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν.

Πλήρες πρόγραμμα αγώνων:

Σάββατο 13/12/2025 – Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου

18:00 – Πρωτάθλημα Παίδων Β / Β’ Όμιλος ΟΦΗ 2 vs ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

20:00 – Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ vs ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan απευθύνει κάλεσμα σε όλους όσοι αγαπούν το καλό μπάσκετ να βρεθούν στις εξέδρες, δημιουργώντας μια δυνατή και θερμή ατμόσφαιρα. Η υποστήριξή τους μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια της ομάδας για μια μεγάλη εμφάνιση και – γιατί όχι – μια σημαντική νίκη. Γεμίζουμε το γήπεδο. Στηρίζουμε την ομάδα μας. Παίζουμε όλοι μαζί.

SOS: την ημέρα του αγώνα του αντρικού θα κληρωθεί στους φιλάθλους ένα κινητό τηλέφωνο smart xaomi redmi καταλήγει η ανακοίνωση του σωματείου.