Την Κυριακή από τις 11.00 έως τις 14.00, το Θεατράκι της Λίμνης Αγίου Νικολάου θα γεμίσει χαμόγελα, ρακέτες και μπάλες, καθώς μικροί και μεγάλοι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το τένις μέσα από την δράση Street Tennis. Μια μοναδική εκδήλωση για παιδιά Δημοτικού, γεμάτη παιχνίδι, κίνηση και συνεργασία, σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, που υπόσχεται μια πρωτότυπη και διασκεδαστική εμπειρία για όλους, που φιλοδοξεί να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στο τένις, μέσα από το παιχνίδι, το χαμόγελο και την ομαδικότητα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλα τα παιδιά Δημοτικού, είτε έχουν ξαναπαίξει τένις είτε το γνωρίζουν για πρώτη φορά. Σε ένα ανοιχτό και φιλικό περιβάλλον, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, να κινηθούν, να γνωρίσουν νέους φίλους και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία στον πιο όμορφο χώρο της πόλης – δίπλα στη λίμνη του Αγίου Νικολάου.

Σε ειδικά διαμορφωμένα γηπεδάκια, με ρακέτες και μπάλες προσαρμοσμένες στην ηλικία των παιδιών, ομοσπονδιακοί προπονητές και στελέχη της Ε.Φ.Ο.Α. θα καθοδηγούν τους μικρούς αθλητές σε απλές, διασκεδαστικές ασκήσεις και παιχνίδια. Η δράση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει να κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν το τένις, να γνωρίσουν τις βασικές του κινήσεις και να απολαύσουν την άθληση μέσα από το παιχνίδι.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δεν απαιτείται καμία δήλωση. Οι οικογένειες μπορούν να προσέλθουν οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ 11:00 και 14:00, ώστε τα παιδιά να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες με τον δικό τους ρυθμό.

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.), τη Ζ΄ Ένωση Φιλάθλων Σωματείων Αντισφαίρισης Κρήτης (Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ.) και τον Δήμο Αγίου Νικολάου, με την πολύτιμη υποστήριξη της ομοσπονδιακής προπονήτριας κας Ζαχαρένιας Συλλιγάρδου, που θα έχει την επίβλεψη της δράσης.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προάγει τις αξίες του αθλητισμού, ενθαρρύνει τη συμμετοχή και φέρνει τη νέα γενιά πιο κοντά στη φυσική δραστηριότητα, μακριά από τις οθόνες και τη στασιμότητα της καθημερινότητας.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, στόχος του Street Tennis είναι να προσφέρει στα παιδιά μια πρώτη, ευχάριστη επαφή με το άθλημα, σε ένα περιβάλλον γεμάτο θετική ενέργεια και χαμόγελα.Πληροφορίες: 6937 181398 – Ζαχαρένια Συλλιγάρδου, ομοσπονδιακή προπονήτρια Ε.Φ.Ο.Α.