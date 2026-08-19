Εδώ και χρόνια τα «Κρητικά μαγειρέματα» αποτελούν ένα σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, προσελκύοντας πλήθος κόσμου, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να δοκιμάσει τις γεύσεις που προετοιμάζονται στο πλαίσιο της βραδιάς.

Φέτος, πάντα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει τα «Κρητικά μαγειρέματα» τρεις ημέρες πριν, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου.

Στην ΑΝΑΤΟΛΗ μίλησε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ.Αντώνης Μαυρής, ο οποίος αναφέρθηκε στη φετινή διοργάνωση εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την επιλογή της ημερομηνίας και του χώρου διεξαγωγής. Παράλληλα μίλησε για τον στόχο της εκδήλωσης και τον καθαρά κρητικό χαρακτήρα που θα έχει φέτος αλλά και τη σημασία της διοργάνωσης στην προβολή της τοπικής κρητικής διατροφής και στην ενίσχυση του τουρισμού.

Δυο κρουαζιερόπλοια θα μείνουν μέχρι αργά

Όπως αποκάλυψε, η ημερομηνία που θα λάβουν χώρα τα «Κρητικά μαγειρέματα» δεν είναι καθόλου τυχαία. Εκείνη την ημέρα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα υποδεχτούμε δύο κρουαζιερόπλοια, τα οποία έπειτα από σχετική συννενοήση με τις εταιρείες θα παραμείνουν μέχρι αργά το βράδυ.

Επιπλέον, συνήθως η Πέμπτη είναι μια ημέρα κατά την οποία δεν υπάρχουν τόσες πολλές εκδηλώσεις, οπότε απευθύνονται σε περισσότερο κόσμο στην περιοχή σε μια φαινομενικά πιο «νεκρή» ημέρα.

Στόχος να περιηγηθούν στην πόλη

Η γιορτή φετος δεν θα υλοποιηθεί στην Κιτροπλατεία, αλλά στο χώρο πάρκινγκ του λιμανιού και συγκεκριμένα στο σημείο όπου βρίσκεται το γλυπτό της «Αρπαγής της Ευρώπης». Ο κ.Μαυρής θεωρεί πως θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους επισκέπτες αλλά και τους δημότες να αφήσουν για λίγο τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια και να κινηθούν με τα πόδια. «Σκοπός είναι να περιηγηθούν σε όλη στην περιοχή και να απολαύσουν τις ομορφιές της», μας είπε.

Οι κρητικές γεύσεις πρωταγωνιστούν

Φέτος αποκάλυψε πως η εκδήλωση θα έχει καθαρά κρητικό χαρακτήρα με παραδοσιακά κρητικά φαγητά και τοπικά προϊόντα. Φυσικά δεν θα απουσιάζει και η κρητική μουσική που θα πλαισιώσει το συνολικό πρόγραμμα της βραδιάς.

Τον κόσμο θα διασκεδάσει ο λυράρης Μανώλης Ρασιδάκης.

Από τον Αντιδήμαρχο ζητήσαμε να μας βάλει λιγάκι στο κλίμα αναφέροντάς μας μερικές γεύσεις. Όπως μας είπε θα υπάρχουν βραστά κρέατα, ξυνόχοντρος, χοχλιοί, παραδοσιακά κρητικά γλυκά και αναμφίβολλα πολλά ακόμη καλούδια. Πάντα είναι προτεραιότητα η προβολή της αυθεντικής κρητικής διατροφής, των προϊόντων της περιοχής αλλά και η ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού.

Σημαντική η συνεργασία

Τόνισε επίσης πως για την επιτυχία της διοργάνωσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση η συνεργασία με τους τοπικούς παραγωγούς, τα καταστήματα εστίασης, τα ξενοδοχεία, τους τοπικούς συλλόγους.

Αυτές τις ημέρες ο Αντιδήμαρχος έχει κάνει επισκέψεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής, για να τους ενημερώσει για την εκδήλωση.

Επίσης εξήγησε πως ήδη έχει προωθηθεί σε τουριστικούς πράκτορες η ημερομηνία που θα υλοποιηθούν τα «Κρητικά μαγειρέματα», με στόχο την προσέλκυση όσο το δυνατόν περισσότερων επισκεπτών. Παράλληλα η δράση θα προωθηθεί και μέσα από τα social media.

Αυθεντική κρητική γαστρονομία και παράδοση

Ο κ.Μαυρής πιστεύει βαθιά στη δύναμη της κρητικής διατροφής σχολιάζοντας πως «ένας που θα δοκιμάσει κρητικό φαγητό, θα του μείνει αξέχαστο». Η περιοχή μας, τονίζει, μπορεί να αναδειχθεί για τους κρητικούς μεζέδες και τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα και αυτός είναι και ο στόχος.

Υπογράμμισε πως τα δύο κρουαζιερόπλοια που θα φθάσουν στην περιοχή μας εκείνη την ημέρα θα αποτελούνται κυρίως από Αμερικάνους και Γερμανούς. Την γερμανική αγορά την προσελκύουμε σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή, ενώ την αμερικάνικη δεν την έχουμε στο βαθμό που θα θέλαμε. Θεωρεί λοιπόν, πως ακόμη και αν οι μισοί επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλοια, κατέβουν και επισκεφθούν τα «Κρητικά μαγειρέματα» θα είναι μεγάλη επιτυχία. Μέσα από τα βίντεο και τις φωτογραφίες τους στα social media θα προβάλλουν και την εκδήλωση και τον τόπο μας.

Ο κ.Μαυρής συνόψισε λέγοντας πως οι επισκέπτες πάντα απολαμβάνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις που συνδιάζουν την παράδοση, την κρητική διατροφή αλλά και την αυθεντική κρητική μουσική. Στόχος είναι η εξωστρέφεια και η προσέλκυση όχι μόνο των ντόπιων κατοίκων αλλά και των τουριστών και επισκεπτών.

Δηλώστε συμμετοχή!

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους τοπικούς παραγωγούς, τα καταστήματα εστίασης, τα ξενοδοχεία και τους λαϊκούς καλλιτέχνες να δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση.

Τα απαραίτητα υλικά, οι υποδομές και οι παροχές προς τους συμμετέχοντες προσφέρονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η δήλωση της συμμετοχής θα γίνεται είτε τηλεφωνικά στο 6972116786 είτε με mail στο [email protected] έως και τις 20 Αυγούστου.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ