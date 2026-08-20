Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόθεσή του να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρων, για την κάλυψη των αναγκών παιδιατρικής παρακολούθησης της σωματικής υγείας των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως τις 31 Ιουλίου 2027, ενώ η προβλεπόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.000 ευρώ.

Η σύναψη της σύμβασης πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2026–2027.

Γενικά προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

l να είναι ηλικίας από 25 έως 67 ετών και να διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης,

l να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,

l να έχουν τη δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Απαιτούμενα προσόντα

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτούνται:

l Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

l Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση της αρμόδιας διοικητικής αρχής ότι πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.

l Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Παιδιάτρου.

l Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα.

l Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου, από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος μετά τη λήψη του τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

Αίτηση. Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αντίγραφο πτυχίου. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα. Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος μετά τη λήψη του τίτλου ειδικότητας Παιδιάτρου.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

l είτε αυτοπροσώπως,

l είτε μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή,

l είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,

στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αγίου Νικολάου

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίου Νικολάου

Τέρμα Καζάνη (περιοχή Αμμούδα)

Τ.Κ. 72100, Άγιος Νικόλαος

Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας

Υπόψη κας Μαρίας Αλεξανδράκη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 – 24392

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 22/8 έως και 26/8.