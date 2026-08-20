Το Π.Τ. Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αγίου Νικολάου δια του Σώματος Κοινωνικής Πρόνοιας, οργανώνει, στα πλαίσια της διοργάνωσης δράσης της ΔΑΕΑΝ: frame stories (προβολές που ανοίγουν τον διάλογο), Συλλογή σχολικών ειδών για την ενίσχυση του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Λασιθίου (Παιδόπολη) και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αγίου Νικολάου.

Ημέρες προβολής ταινιών : Πέμπτη 20 και Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026: <<Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου>>, Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου (Weekend Rebels) Ώρες: 20.30 Σημείο συγκέντρωσης: Σ ι ν έ Χ ρ ι σ τ ί ν α. Είδη που συλλέγονται: Σχολικές τσάντες , κασετίνες, τετράδια, μπλοκ ζωγραφικής ντοσιέ, στυλό, μολύβια, γόμες, ξύστρες , διορθωτικά μαρκαδόροι, ξυλομπογιές , κηρομπογιές, γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες ) .

Κάθε προσφορά είναι πολύτιμη προκειμένου να ξεκινήσουν όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά τη σχολική χρονιά με χαμόγελο και αξιοπρέπεια.

Ευχαριστούμε