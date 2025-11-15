Η αγωνιστική δράση στον υγρό στίβο συνεχίζεται δυναμικά, καθώς οι Ημερίδες Κολύμβησης Χειμερινής Περιόδου 2025-26 συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, δίνοντας νέο ρυθμό και κίνητρο σε όλους τους αθλητές και αθλήτριες των αγωνιστικών κατηγοριών. Οι αγώνες για την Κρήτη θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, σε πισίνα 50 μέτρων, προσφέροντας ένα εξαιρετικό πεδίο προετοιμασίας για τη φετινή χρονιά.

Μετά τη δυναμική παρουσία στους αγώνες «Γιώργος Μπίας», ο ΝΟΑΝ ετοιμάζεται για την πρώτη του αποστολή της νέας περιόδου, συμμετέχοντας με πλήρη αγωνιστική ομάδα και με στόχο τις υψηλές επιδόσεις. Η συμμετοχή στο Ηράκλειο αποτελεί για τους νεαρούς κολυμβητές και τις κολυμβήτριες του Ομίλου το πρώτο σημαντικό τεστ της χρονιάς, καθώς η διοργάνωση σε 50άρα πισίνα δίνει τη δυνατότητα για πιο ρεαλιστική αξιολόγηση και σύγκριση επιδόσεων από τον προπονητή τους Μανόλη Τσαμπανάκη, ενόψει των μεγάλων διοργανώσεων που θα ακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στις Χειμερινές Ημερίδες αποτελεί όχι μόνο ένα αγωνιστικό γεγονός αλλά και μια ευκαιρία για εξέλιξη, εμπειρία και σύσφιξη της ομάδας, με φόντο μια χρονιά που αναμένεται γεμάτη προκλήσεις και επιτυχίες.